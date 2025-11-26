政院版財劃法遭擋 綠營民代點名柯志恩、陳菁徽「真正拖垮高雄的人」

民進黨高市議員黃文益痛批藍白聯手封殺行政院版財劃法，更點名國民黨立委柯志恩、陳菁徽是真正拖垮高雄的人。高市議員黃文益提供



財劃法爭議延燒，民進黨高市議員黃文益今（11/26）痛批，行政院版本最能反映高雄實際負擔，卻遭藍白封殺，讓高雄連進入討論程序的機會都沒有。他點名國民黨立委柯志恩、陳菁徽明明能為高雄爭取權益，卻選擇阻擋，「真正拖垮高雄的人，就是你們。」

黃文益今日在市政總質詢時火力全開，直指高雄未來發展與《財政收支劃分法》修法息息相關，但行政院版法案卻在藍白合作下於立法院程序委員會遭到封殺，甚至連付委討論的機會都沒有。他怒批，這是「直接扼殺高雄未來財政與建設的可能」。

黃文益指出，高雄市從中央獲得的主要挹注包含統籌分配款、一般性補助與計畫型補助，但立法院目前所通過的版本不僅無助改善地方財政，對高雄而言更是「三項加總比現在還少」，形同倒退，並點名藍委柯志恩與陳菁徽「拖垮高雄未來發展的真兇」。

他對比說明政院版本財劃法對高雄的三大關鍵，包含新增「產業外部成本」12%，將南部長年承受的重工業污染納入考量、新增農林漁牧產值 6%，反映農漁村實際需求，還有提高土地面積權重至 18%，並納入工業、農漁與老年人口指標，更貼近南部城市治理負擔。

黃文益強調，依試算，高雄在行政院版本至少能維持現行財政規模，甚至更具前瞻性。但在25日的程序委員會，民眾黨團提「暫緩列案」，國民黨表示全面贊同，讓行政院版法案被攔在門外。

