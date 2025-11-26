政院版財劃法遭擱置！藍委爆財長證實試算表「算不出來」

立法院程序委員會25日在國民黨和民眾黨立委聯手下，暫時擁置行政院版本《財政收支劃分法》修正草案。國民黨立委賴士葆透露，財政部長莊翠雲致電表示無法如期提供各縣市試算表，讓原本承諾25日提出的數據跳票，藍白因此在程委會以9票對7票封殺政院版本，使法案無法列入28日院會討論。

賴士葆稱莊翠雲證實 行政院版《財劃法》，各縣市分配試算表「算不出來」（攝自中天新聞）

賴士葆指出，21日立法院長韓國瑜召集莊翠雲、行政院祕書長張惇涵，與國民黨團現任財委會召委林思銘及他本人討論，當時結論是財政部須在25日提供試算表，才決定是否放行付委。然而莊翠雲卻致電告知「算不出來」，讓他直呼政院根本是閉門造車。台北市長蔣萬安25日也表示，希望行政院盡快提出具體數字，才能與地方政府進行有意義的理性討論。

國民黨團書記長羅智強表示，藍白新版《財劃法》才剛通過，行政院若有意見，理論上應該等新版先實施一段時間，並非政院版本不能討論，而是應讓新版先施行、觀察成效後再調整較為妥當。民眾黨團則痛批，政院版《財劃法》不僅遲到整整一年，還企圖將修法後應合理下放給地方的財源再度收回，走回中央集權又集錢的老路。

民眾黨團批評，行政院長卓榮泰聲稱各縣市分配的經費會比之前多，事實上只是在數字上做手腳。民進黨團幹事長鍾佳濱則怒斥藍白藉人數優勢在程委會阻擋政院版《財劃法》，形同將法案冰進冰櫃，原本財政僵局好不容易露出曙光，如今再次回到原點。

藍白聯手暫時擱置行政院版本《財劃法》修正草案（報系資料照）

鍾佳濱批評，短短一年修改同部法規三次，藍白修法速度真的快，但品質也是真的爛。他表示藍白總喜歡「吃緊弄破碗」，碗破了不准別人補，撿起來還要繼續用，若每部法規都一年修三次，還有什麼法有安定性可言。

財政部回應表示，院版試算版本並非不提供，而是希望在更確定的情況下提供。據了解，行政院與地方政府還需討論「事權」的劃分，尚有不確定因素存在，財政部希望院版《財劃法》試算版本能夠更加精確。財政部指出，過往提供《財劃法》試算版本時，地方政府會拿年度通知分配的數據與試算版本比較，若有出入就會質疑中央政府少給或不公，因此這次以更謹慎的態度試算，期望在適當時機提供完整、精確的試算內容供外界參考。

