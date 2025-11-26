政院版財劃法遭擱置！陳其邁轟黑箱草率：立院成藍白主導戰場

高雄市長陳其邁受訪。施書瑜攝



政院版《財劃法》修正案昨遭立院程序委員會暫緩列案，高雄市長陳其邁今（11/26）批評，立院未邀地方列席就草率黑箱立法，藍白聯手下使立院成為政黨主導戰場，地方政府無法討論中央與地方財源，損及民主程序與地方利益。

行政院版《財政收支劃分法》修正草案上週已送至立法院審議，但因白營揚言退回，藍營也以財政部未提供試算數字為由，程序委員會昨日確定暫緩列案。對此，高雄市長陳其邁今再度砲轟立法院黑箱草率，他指出，立法院第二次修正財劃法時，未邀請地方政府列席充分表達意見，在藍白聯手下就草率通過，「這非常不應該」。

陳其邁表示，希望行政院版順利付委審查，若朝野對法案有任何疑義，可在立法院討論，不應讓立院成為藍白主導的戰場，否則行政部門無法藉由立法院審議討論涉及中央與地方的事務，對民主程序與地方利益都非常可惜。

他強調，國會代表人民，應透過公聽會等程序凝聚共識，尤其第一次審查財劃法時，部分立法委員連表決法案內容都不清楚，只有提案政黨掌握詳情，「這不是黑箱，什麼才是黑箱」？更重要是透明的國會，應讓人民及地方的意見在立法院充分表達。

陳其邁進一步表示，如果立法院需要邀請地方政府列席說明，他非常樂意，並卑微請求立法院給高雄市政府發言機會。他也呼籲代表南方聲音的立委，不論黨派，都應支持法案付委，讓預算相關精算能在立法院審議時討論，「不要連討論的機會都沒有」。

