政院版財劃法遭暫緩列案 卓榮泰批立院雙標：哪次付委前提數字？

行政院提出院版《財劃法》修正草案，但在野立委、藍營縣市質疑，中央沒有先提出各縣市試算金額，對此，行政院長卓榮泰今（25）日受訪時表示，立法院一年來三次修財劃法，哪一次他們在付委前提出任何數字版本？這是雙重標準，為難政府。



國民黨立委許宇甄日前指出，行政院版「財劃法修正案」自稱釋出高達1兆2002億元，比國民黨與民眾黨版的1兆1683億元還要更好。然而好在哪裡？行政院卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來。究竟各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」？行政院目前都不敢公開。



新北市長侯友宜也指出，中央應公布財劃法試算數字，讓大家充分討論新北市副市長劉和然質疑，試算表在哪裡？如果行政院版試算表公布，新北依然在最後一名，「我一定會反對」；桃園市長張善政也說，有版本有總比沒有好，但是不可能100分，試算金額出來以後，大家會更放心。



行政院發言人李慧芝昨（24）日則表示，院版的分配公式、分配指標都非常明確的公平、公開、透明的寫在法條當中，包括分配的比例、分配的數字都在裡頭，計劃型補助也會回復舊制，也就是地方政府提案、中央核定，也保證地方獲總額不會低於114年度。



