政院版財劃法遭暫緩列案 李慧芝：盼立院回頭是岸

（中央社記者高華謙台北25日電）針對立法院程序委員會今天將行政院版財劃法修正草案暫緩列案，行政院發言人李慧芝說，高度遺憾，政院版財劃法是目前為止最有共識的版本，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版財劃法。

朝野針對財政收支劃分法修法不斷攻防，立法院程序委員會今天處理28日院會議程時，在野提議暫緩將政院版草案列入議程；儘管民進黨立委反對，但國民黨與民眾黨立委仍挾人數優勢通過，因此政院版財劃法本週尚不會排入報告事項。

李慧芝晚間透過文字指出，對此表達高度遺憾，政院版財劃法是目前為止最有共識的版本，應該要有排入立院審查以供各界共同討論的機會。

李慧芝說，立法院14日三讀的財劃法再修正版，經估算中央需再舉債新台幣2646億元，整體舉債金額將達5638億元，超出法定債限15%，行政院不能違法編列預算。

李慧芝強調，行政院長卓榮泰已經表示，本週會繼續與地方政府溝通，討論事權劃分；行政院在這次院版的財劃法中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版財劃法。（編輯：林興盟）1141125