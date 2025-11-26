政院版財劃法遭藍白封殺 陳其邁提卑微要求：給高雄一個機會

行政院版的《財劃法》修正案送至立法院，程序委員會昨日將其暫緩列案。對此，高雄市長陳其邁今（26）日喊話，代表南部的藍綠立委們，都應該支持法案付委，相關預算的精算，可在委員會或院會審議時充分討論。陳其邁還卑微的要求，立院能給高雄市政府一個列席說明的機會。

高雄市長陳其邁。（資料照／中天新聞）

藍白挾席次優勢，昨日在程序委員會上聯手封殺，表決時以9票對7票通過暫緩列案，不排入28日院會報告事項。針對藍白再次聯手封殺政院版《財劃法》，陳其邁回應，立院第二次修財劃法時，藍白聯手並未邀請地方政府列席，讓地方表達意見，在沒有地方政府說明和參與過程下就草率通過，他覺得非常不應該。

陳其邁認為，倘若朝野對於《財劃法》有任何問題與意見，其實大可在立院討論，否則立院變成藍白主導的戰場，行政部門都沒辦法藉由立院的審議，來討論相關事涉中央地方的意見，真的是非常可惜。

國民黨立委謝龍介 、柯志恩、蘇清泉 。（圖／中天新聞）

陳其邁強調，國會本就代表人民，必須在各種不同的條件下，透過像是公聽會或是所謂的公聽程序來凝聚共識，而非草率黑箱的立法。尤其第一次審查財劃法時，表決的法案連國會立委都不清楚，只有提案的政黨清楚情況下，「這不是黑箱什麼是黑箱？」

陳其邁重申，希望能有一個透明的國會，更重要的是人民和地方政府的意見，也能在立院充分表達，「如果立法院有需要邀請地方政府列席說明 ，我非常樂意，也非常卑微的要求立法院，給高雄市政府一個機會！」

陳其邁喊話法案應先付委進來立法院討論。（資料照／中天新聞）

最後陳其邁也呼籲，立院裡面代表南部的聲音，無論民進黨還是國民黨立委，都應該支持法案付委、預算相關的精算，「法案先付委之後，若對於財務的試算有意見，應該在立法院來做討論，不要連討論的機會都沒有」。

