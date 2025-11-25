政院版財劃法遭藍白暫緩列案 李慧芝：希望立法院回頭是岸

立法院藍白聯手將行政院版《財政收支劃分法》修正草案暫緩列案。(記者廖振輝攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白立委今天在立法院程序委員會聯手將行政院版「財政收支劃分法」修正草案暫緩列案，行政院發言人李慧芝表達高度遺憾說，政院版財劃法是目前為止最有共識的版本，應該要有排入立院審查，讓各界共同討論的機會。

李慧芝指出，立法院14日三讀的「財政收支劃分法」再修正版，經估算中央需再舉債2646億元，整體舉債金額將達5638億元，超出法定債限15％，行政院不能違法編列預算。

李慧芝說，行政院長卓榮泰已經表示，本週會繼續與地方政府溝通，討論事權劃分；行政院在這次院版的「財政收支劃分法」中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版財劃法。

