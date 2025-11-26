政院版財劃法遭藍白立委封殺 侯友宜籲中央公布試算表

行政院版本的財劃法修正草案遭藍白立委封殺，新北市長侯友宜呼籲，中央應該公布試算表，大家充分溝通討論。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕藍白立委昨天聯手表決通過，將行政院版的財劃法修正草案暫緩列案，民進黨批評這是憲政鬧劇，擬推公投迎戰。對此，新北市長侯友宜今天表示，財劃法最重要的是公開透明，呼籲中央公布試算表，大家充分討論、溝通。

針對行政院提出的財劃法修正案遭藍白立委封殺，侯友宜今天在市政會議後表示，行政院版財劃法最重要的是公開透明，把試算的過程以及金額很清楚的向地方政府或者是全民報告，因為這些錢都是人民繳交的納稅錢，用到哪裡去？是怎麼樣的分配方式？都要清清楚楚、明明白白的來告訴全國人民。

侯友宜說，目前為止，立法院也是希望試算表和金額能夠公布，財政部其實拿得到數據，幹嘛不拿出來呢？把試算表拿出來大家充分討論，溝通完就全力以赴，讓人民知道納稅錢未來會用在哪個地方。

媒體追問，針對試算表部分，行政院長卓榮泰表示，立法院一年三修財劃法，有哪一次付委之前有數字？侯友宜回應，在立法院的決議下，財劃法的試算不是不能拿出來討論，包括全民或是各縣市政府也是抱持相同期待，不論如何，財劃法修正案基本上已經通過了，如果行政院要再提新的版本，當然應該把精準的試算拿出來，大家重新做檢討。

