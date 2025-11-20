政院版財劃法離島面積兩倍、納菸酒稅 張惇涵喊話陳玉珍、陳雪生
行政院會今（20）天通過院版《財政收支劃分法》修正草案，統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，預計整體挹注地方經費規模將達1兆2002億元。行政院秘書長張惇涵特別喊話離島國民黨立委陳玉珍、陳雪生，指院版財劃法把離島面積兩倍計算、財源納入菸酒稅，呼籲支持。
行政院今天舉行記者會說明財劃法內容。張惇涵表示，在行政會中針對六都代表，他很懇切的拜託要支持院版的財劃法，因為支持院版的財劃法就是六都在支持其他16個縣市。這一次院版的財劃法，經過設算，全國22個縣市統籌款、一般型補助款、計劃型補助款總額都比今年還要再增加，16個縣市成長25％、直轄市成長15％，做了均衡台灣，但沒有影響六都的城市競爭力，所以懇切希望六都能夠支持院版。
張惇涵提到，他在會議中，簡單的跟六都代表報告了行政院初步的設算，以台北市來說，中央沒有忘記，也沒有沒看到台北市的財政努力，所以台北市的統籌稅款經設算仍是全國最高 ；新北市土地最大、人口最多，經設算，新北市三項補助款的增加數是全國最高；桃園市新興發展的國門之都，桃園市的一般型補助款跟統籌款增幅是六都最高；台中市三項合計的增幅會是六都最高；台南市的統籌分配稅款會比今年增加將近一倍；高雄市三項合計的總額是全國最高。
張惇涵強調，行政院版的設計均衡了16個縣市，也沒有忘記六都，希望六都能夠繼續成為國家發展的引擎，帶動16個縣市，而16個縣市也會基於自身不一樣的產業模式來支撐國家、支撐六都。此外，會中六都的代表提到，六都來自不同黨派，所以他請六都代表回去跟自己的立委說明，希望站在國家發展、地方城市發展的考量，能夠支持院版的財劃法。
他也喊話16縣市說，行政院版16個縣市成長幅度超過25％，比六都還要多，在指標設計的考量中，上一次行政院長卓榮泰邀集22位縣市首長的會議當中，農業縣市的首長表達農業的產值應該被納入考量，這次行政院版的公式把農業的產值納入了；過去立法院修法把汙染留在鄉村，營業稅繳到大都會，這一次也把工業人口對地方汙染納入考量，這樣的設算結果讓非六都的16個縣市獲得到中央補助的財源成長幅度比六都還要多，進一步往均衡台灣的道路前進。
張惇涵特別喊話陳玉珍、陳雪生支持財劃法。他說，特別希望離島的三個縣市能夠支持行政院版的財劃法，如果大家還有印象，去年12月立法院三讀通過的財劃法，公式錯誤，離島345億分不出去，到上周立法院強行通過的再修版財劃法還沒有修公示這一條，但行政院版的財劃法把離島的面積兩倍計算，畢竟離島的建設困難度更高。再者，針對金門、馬祖鄉親長年呼籲菸酒稅能納入財源計算，行政院放進去了，因此行政院版的財劃法對離島鄉親的建設、福利、民生需求更有幫助的。
張惇涵說，他在會中對六都代表說，坐在現場的人，每天面對的都是柴米油鹽醬醋茶，大家是持家的人，財劃法不是冷冰冰的公式，也不是冷冰冰的數字，每一筆錢都攸關每一位國民、每一位市民、每一位縣民的生活福祉，所以他在會中懇切希望，大家能夠支持行政院的財劃法，立法院朝野能夠理性審議，絕對不是立法院抽出逕付二讀一天內表決，匆匆忙忙就可以決定的。
