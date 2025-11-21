政院版財劃法雨露均霑？ 在野立委：恐淪選舉綁樁籌碼

卓榮泰表示，昨天拜會韓國瑜是為了拜託立院把院版《財劃法》儘快排審，「才能阻止一切不法行為會繼續擴大發生」。（圖：立法院國會頻道）

行政院昨天通過院版《財劃法》草案，院長卓榮泰隨即拜會立法院長韓國瑜。卓榮泰今天（21日）在院會備詢前表示，是為了拜託立法院把院版《財劃法》儘快排審，「才能阻止一切不法行為繼續擴大發生」；在野立委則痛批：沒有公平的計算公式，這些預算將淪為明年選舉綠營地方綁樁的籌碼。（張柏仲報導）

對於昨天在院版《財劃法》出爐後隨即拜會立法院長韓國瑜，卓榮泰表示他是要拜託立法院把這部有共識的院版《財政收支劃分法》儘快排審、而且要迅速處理，才能阻止一切不法行為繼續擴大發生，這樣才會讓國家能夠永續、財政能夠健全。

國民黨立委謝龍介則表示，透過行政院，他要給多少並沒有答案。原本應該把整個公式計算方式公平定下來，以後每個縣市都能知道自己可以拿多少錢，但今天卻不是這樣，行政院設定更多前提和條件，比以往更擴大掌控程度。謝龍介提醒大家不要忘記，明年一月2026選舉綠營就提名底定，這些通過的補助經費就會變成明年的分配額度，無論是統籌款或補助款，民進黨到各縣市就開始拚選舉，喊話選民如果「選對人」，一座漁港就補助81億（指高雄前鎮漁港）；「選錯人」就只給你3000萬，又成為政治利益的操控。謝龍介說民進黨又想用錢來控制選票，但他相信台灣選民眼睛是雪亮的。

民進黨團幹事長鍾佳濱則強調院版《財劃法》已經很清楚標示出來，以院版跟上週立院通過的新版相比較，院版給地方的金額足足多了1000多億元，是有史以來最高，大家想想看：在總金額增加的情況下，22個地方政府可以獲得的應該都比新版更多。院版《財劃法》不只讓六都可以保持，也要讓其他縣市可以得到更多資源挹注，畢竟《財劃法》的精神就是讓中央能做調節調度，讓經濟發展及南北差距能夠更為均衡。