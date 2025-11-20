政院版財劃法 卓榮泰：挹注地方逾1.2兆元創新高 避免財政土石流釀災

行政院會今天討論、通過院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰親自出席院會後記者會說明修正重點指出，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，預計整體挹注地方經費也將達新台幣1兆2002億元，創歷年新高，並強調這是能取得最大共識、也最合理的版本，希望立法院不要一意孤行，能共同支持；若執行立法院新修正的財劃法，將是一場財政土石流，一定會釀成巨大災害。

行政院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高；整體統籌稅款粗估達8213億元，一般性補助將扣除地方自辦事項，保留教育、社福及基本設施共1421億元、計畫型補助維持2368億元。

行政院長卓榮泰（圖）20日在行政院舉行記者會，說明院版「財政收支劃分法」修正草案，維持中央的財政調節能力是對國人才有利，各種分配的不公平會造成城鄉差距的擴大。（中央社)

朝野持續針對財劃法攻防，立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數；卓榮泰則表態無法以此新修法來重編預算，將全面迎戰。行政院今天也提出院版財劃法修正草案，盼達成國民生活品質更均衡、水平（城鄉）分配更公平、中央地方夥伴關係更提升、垂直（錢權）分配更合理、地方自治更強化等5大目標。根據草案，中央挹注地方將創新高，達新台幣1兆2002億元，草案將送立法院審議。

行政院會20日討論、通過院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰（中）出席行政院院會後記者會，說明政院版財劃法修正重點。（中央社）

行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、張惇涵、財政部長莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿在院會後，出席院版財劃法修正草案說明記者會。

卓榮泰在記者會表示，過去25年不管哪個政黨執政，政院曾5度修正財劃法，2次送立院初審，但歷年來意見分歧，5度修法都無疾而終。

卓榮泰說，中央對地方補助逐年增加，今年已達到新台幣1兆113億元、史上最高；地方財政也由虧轉盈，101年度地方政府財政短絀598億，113年度轉為賸餘818億元，因此地方沒有急迫財政缺口，面對國家財政分配，可以審慎因應並經過充分檢討。

卓榮泰指出，政院版財劃法有5大目標要完成，首先是第一次設定基本財政需要額，讓地方有經費自主性執行具均衡性、普遍性、常態性的地方自治事項；第二是讓中央地方錢權分配更合理，兼顧中央施政量能，增加1871億地方自主財源，保障地方政府一般性補助、計畫型補助與統籌分配稅款加起來不會低於114年獲配額度。

卓榮泰說，第三，希望城鄉分配更公平，直轄市與非6都縣市統一分配公式，不再有強弱高低之別，並依老幼人口、工業污染程度、離島等做不同指標加權；第四，地方自治更強化；第五，提升中央地方夥伴關係。

卓榮泰並提出3項結論指出，首先是地方多分錢但不分擔責任，會造成中央財政缺口，也會讓國家發展建設執行受嚴重影響，受害的是全國人民，也影響中央與地方補助關係，且最近地方災變，中央哪件不是即時協助、全力補助，「地方有事就是中央有事」，維持中央調節能力對國人才有利。

卓榮泰表示，第二，各種分配不公平會造成城鄉差距擴大，劫貧濟富會讓強弱失衡，這種違背公義的事，在院版財劃法不會發生、不容許發生。

卓榮泰指出，第三，政院送出明年總預算在立法院審議中，匆忙通過再修版，竟要求政院變更甚至重編，都違反程序正義，違反中央地方施政穩定性，不容許發生，也不接受。

卓榮泰表示，政院版本可以取得最大共識、最合理的版本，希望立院不要一意孤行，審慎看待政院版財劃法，政院會用最快速度送請立法院審議，希望獲得立法院支持，共同把財政穩健回復到常軌，當國家被迫要坐上財政失速列車，這部列車難以掌控，一定會出狀況，若讓再修正版財劃法執行，「那是一場財政土石流，一定會釀成巨大的災害」。

卓榮泰喊話，希望立法院把握時機，重新建立兩院合作關係，也藉此建立中央地方夥伴關係，審慎、迅速審議院版財劃法；就像他過去說過「協商未到根本絕望，絕不放棄協商」，但要逼政院接受並執行違憲、違法的法律，行政院做不到，國人也不容許，「這是我們的底線」。

行政院會20日通過院版財劃法修法，預計整體挹注地方經費也將達新台幣1兆2002億元，創歷年新高。（圖／財政部提供）

中央挹注地方財源有三大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。財政部簡報指出，院版財劃法有5大特點：

一，中央挹注地方再創新高，統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，整體共將挹注地方1兆2002億元，再創歴史新高。

二，擴大統籌稅款，錢權合理回歸地方，財政部指出，修法後統籌稅款規模達8213億元，較114年度大幅增加3537億元，也因統籌稅款大幅增加，一般性補助款無須再編列增裕財源，為落實錢權相符原則，其中1080億元將改回歸地方自辦事項。

三，優先彌補基本財政差額，一般性補助款全設算，財政部說，統籌稅款將優先彌補基本財政收支差額，地方政府維持常態運作所需支出優先獲得滿足，確保地方財政立足點平等，其中一般性補助款2501億元，當中教育、社福及基本設施項設算維持1421億元，其餘1080億元納入基本財政需要額，以統籌稅款優先彌補。

四，公式更公平，指標更均衡，財政部表示，院版財劃法讓22市縣公式一致，解決直轄市跟縣市長年以來誰先分後分的問題，且考量人口結構、土地管理及污染防治成本等因素，兼顧城鄉特色及區域均衡發展，同時滿足直轄市、農業及工業縣市需求。

五，維持計畫型補助款整體規模，地方建設不中斷，財政部說，修法除讓地方財源增加，也兼顧中央財政穏健，計畫型補助款扣除前瞻5期經費到期，維持2368億元補助規模，繼續支持地方軌道等重大公共建設，提升民眾生活品質。

財政部國庫署長陳柏誠在記者會說明，行政院院會討論通過財劃法部分條文修正草案，在同時兼顧中央與地方施政需要下，通盤檢討事權及支出權責，規畫中央統籌分配稅款（下稱統籌稅款）規模、精進分配公式及強化補助制度、財政紀律等規範，修法後將使國民生活品質更均衡、垂直（錢權）分配更合理、水平（城鄉）分配更公平、地方自治更強化、中央地方夥伴關係更提升。

財政部指出，鑑於立法院兩次修正財劃法大幅削減中央財源4165億元，卻未併同檢討事權劃分，前次修法導致中央115年度總預算舉債2992億元，114年度第二次修法又再增加中央負擔2646億元，總計將舉債5638億元，已違反公共債務法規定之舉債上限15％規定，嚴重影響中央施政量能及協助地方提供優質均等公共服務的能力。

財政部表示，中央統籌稅款分配公式產生擴大城鄉差距等爭議問題，財政部為確保全體國民皆能獲得一定生活品質及公共服務，朝「垂直事權能夠劃分、水平財源能夠均衡」方向通盤檢討，透過財劃法再次修法，制定更為合理、完善之分配機制，讓中央有足夠能力協助地方、地方有充足自主財源推動施政，並達成人民享有均等生活品質之三贏。

財政部說明，本次提出之財劃法修正案，在垂直（錢權）分配部分，經行政院（主計總處及各部會）就事權及支出權責通盤檢討後，規畫擴大中央統籌稅款規模，並合理調整一般性補助款規模，使得地方財源增加之同時，亦兼顧中央財政穩健，有能力提供更多計畫型補助款額度，包含支持軌道等重大公共建設，使民眾生活品質更加提升。

另在水平（城鄉）分配部分，財政部4次邀集地方政府會商，經參酌多數學者專家及地方政府意見，規畫直轄市及縣（市）按同一公式分配【鄉（鎮、市）併入縣計算】，優先滿足地方政府基本財政收支差額及搭配財源保障機制，使修法後各地方政府獲配之統籌稅款與一般性補助款合計數不低於114年度的獲配及補助水準，並精進財政努力及基本建設需求分配指標，衡酌指標間之替代性（互補性）、收入努力度並考量人口結構、土地管理及污染防治成本等因素，兼顧城鄉特色及區域均衡，縮小城鄉差距，預期修法後整體縣（市）淨增財源及平均增幅均將高於直轄市，財源分配更臻合理。

財政部強調，本次修法係在通盤審視事權劃分、財政情勢與調整機制之公平性與合理性等多重考量下，審慎規劃。該部將會同行政院主計總處積極與立法院朝野各黨團溝通，以早日完成修法作業，期達成「均衡城鄉、均衡台灣」目標。

對於6都代表今天列席行政院會時，如何看待院版財劃法修正草案，卓榮泰表示，6都代表對於院版財劃法持正面態度，認為政院做到過去想難以做到的工作，同時也關心各自縣市的未來分配，而政院雖然曾設算分配金額，也把指標說明清楚，但設算金額因18日財主單位才地方做最後確認，尚未完全出爐。

中央挹注地方財源主要有3大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。張惇涵說，根據院版財劃法修正草案設算，對地方的3項補助都會比今年增加，其中地方16縣市成長25%、直轄市15%，達成均衡台灣，且未影響6都競爭力。

行政院祕書長張惇涵表示，院版草案提升對地方的挹注財源，16地方縣市平均成長25%、6直轄市為15%，均衡地方也維護6都競爭力，如台北市統籌稅款仍是全國最高，高雄市整體補助總額是全台最高。

張惇涵說，行政院有根據院版草案初步設算，台北市統籌稅款仍然是全國最高；新北市土地最大、人口最多，新北市3項補助款增加數會是全國最高；桃園市為新興發展的國門之都，因此一般性補助款跟統籌款的成長幅度最高；台中市3項補助合計的增幅則最高；台南市統籌分配稅款也會比今年增加將近一倍；高雄市部分，3項合計的總額也是全台最高。

談到均衡地方縣市，張惇涵強調，院版草案將農業產值、污染、菸酒稅等都納入考量，均衡地方需求，也沒有忘記6都成為國家發展引擎所需，因此他今天在會中懇切拜託6都支持院版草案，也請託6都代表能協助與在地立委說明，站在國家發展、地方城市發展等考量，支持院版財劃法。