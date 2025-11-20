政院版財劃法 南北不同調

行政院昨天提出財劃法修正案，藍綠反應大不同，南二都表態支持，但多數藍營執政縣市質疑，中央未提出試算表，根本打模糊仗。新北市財政局長陳榮貴說，中央聲稱與地方政府召開六次會議，實際是把各地叫去摸頭，院版草案幾乎都是中央想做的，「你要做什麼，你要來拜託我」，中央還是想掌控地方政府。台南市長黃偉哲說，藍白版本將導致「富者愈富，南部愈貧」，他支持政院版草案。

「左手給你，右手又扣回來，如果要給你，就說要舉債」。桃園市副市長王明鉅昨出席行政院會後說，政院宣稱「一定比以前多」，卻沒提供試算資料，根本打模糊仗，因為行政院不敢寫，一寫就會發現誰多誰少。

台北市長蔣萬安說，院版未說明具體獲配多少統籌稅款、一般性、計畫型補助款，需要中央提供具體數字，才有討論基礎。桃園市長張善政表示，政院提出修正案是好的進展，但對地方分配金額的影響需要再評估，希望行政院虛心接受，滾動修正愈來愈好。

雲林縣長張麗善質疑，先前藍白版本四千多億元，中央說窒礙難行，如今院版卻調高到一點二兆，分配方式如未能反映各縣市財政條件，恐導致「窮者愈窮」。台中市長盧秀燕說，政院版還要送立法院審查，希望中央、地方以民為念，協商成功。新北市副市長劉和然說，財劃法修正不能有半點私心，否則外界難免質疑在獨厚某些地方、某些人。

新竹市府表示，立院修正後的新版財劃法，提高營業額權重至總額百分之卅，還給新竹公道，現在政院版降為補足差額後的餘額百分之八，懲罰對國家經濟貢獻高的縣市。

高雄市長陳其邁說，支持政院修法版本，加計中高汙染產業從業人口數權重，有考量高雄、台中、新北等工業化城市的環境汙染成本，盼國民黨與政院協商，才符合全民利益。黃偉哲說，他支持政院版草案，盼立院勿因政黨偏見，踐踏南部人民的權益。台南市財政局表示，院版降低營業額權重，避免「汙染在南部，稅收交北部」等不公平現象。

