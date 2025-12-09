政院版財劃法、國防條例 藍白再封殺

民進黨立法院黨團昨在立院程序委員會提議，增列政院版財劃法修正草案、一點二五兆元國防特別條例草案，盼納入本周五院會報告事項，但都遭藍白以十票比九票擋下。國民黨團書記長羅智強說：「賴清德怕什麼？」「國民黨要求很簡單，就是賴清德來立法院報告並接受詢答；如果連這樣，賴總統都不來，杯葛國防預算的是民進黨自己。」

政院對此表達遺憾，持續呼籲立法院盡速審查明年度中央政府總預算案、具最大共識且符憲法的政院版財劃法修正草案，以及提升國家基本戰力、維護我國主權安全的國防特別條例草案。

民進黨立委范雲批評，藍白擋財劃法只想搶錢，弱化國家治理能力，行政院版已跟地方討論，為什麼不到委員會認真討論，連付委機會都沒有？民眾黨立委林國成說，一點二五兆元國防特別預算金額是史上最大，立法院的職責本就是監督預算，賴清德總統有必要進行報告，不是愛怎麼做就怎麼做。

