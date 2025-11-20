政院版財劃法 學者：是騾是馬須遛一遛

行政院長卓榮泰20日主持「行政院版」財劃法修正案記者會，表示行政院絕不接受立法院近日所通過的版本。（郭吉銓攝）

行政院20日通過院版《財劃法》，政大財政學系教授陳國樑直指行政院版《財劃法》3大謬誤:統籌分配稅款與一般性補助款定義與定位模糊，企圖「混淆視聽、偷換概念」；未提供各縣市的試算版本，是否縮小各縣市貧富差距，「是騾是馬必須拿出遛一遛」，最後則是未將營業稅100％納入統籌稅款，中央釋出財源並無誠意。

陳國樑指出，統籌分配稅款本質上是國稅中屬於地方應該擁有的部分「還」給地方，定位上是「還稅」與「均化」，透過國稅徵起、以平均劃分的方式將稅還給地方，並不處理基本財政差額；彌補地方不足是一般性補助款所要處理的項目，惟院版《財劃法》將統籌分配稅款優先彌補基本財政不足，先吃掉部分，以「偷換概念」方式意圖讓地方混淆不清。

廣告 廣告

院版之所以這麼規劃，陳國樑不諱言，就是企圖搶回財源「分配權」。至於政院自誇院版《財劃法》優點之一，是「公式更公平、指標更均衡」。陳國樑認為，不是指標多、計算公式複雜就是公平，否則地方提出80個指標，為何不考慮海岸線長度、核電所在處等。

陳國樑建議，政院應試算、設算各縣市獲配財源，並與舊版、現行的新版、以及立法院14日通過再修版本一起公布、比較，是否更公平、縮小貧富差距外界自有公評。

垂直分配部分，最被關注的稅目是「營業稅」，營業稅是受惠經濟成長最為直接的稅目，惟這次院版《財劃法》僅85％納入統籌分配稅款，較舊版的40％增加不少，但比現行《財劃法》100％分給地方，政院態度仍嫌保守。

陳國樑表示，過去5次討論修正《財劃法》包含陳水扁政府時代3次、馬英九時代2次，都是扣掉統一發票必要費用後「營業稅100％」釋出，這次院版仍保留15％營業稅在中央，相當沒誠意。

此外，貨物稅是國家第3大稅目，具「消費稅」的概念，消費稅有「目的地課徵」或「消費地課徵」原則，理應是地方稅源，取消貨物稅應要有更適當的財源彌補，而非拿菸酒稅替代。