南部中心／蘇晟維、陳家祥、林樹銘 高雄報導

高雄佛光山在耶誕節的早上，舉辦了一場世界神明聯誼會的活動，台上不分東西方神明齊聚一堂，台下藍、綠兩黨有意參選的高雄市長的人選，也幾乎全都到場，遇上前一天國民黨剛提名的柯志恩，民進黨幾位立委不約而同，都要柯志恩讓有利高雄的財劃法，送進立法院討論。

「政院版財劃法」對高雄最有利 綠營人選籲柯志恩支持

佛光山舉辦世界神明聯誼會，不只神佛齊聚，藍綠市長人選也幾乎到齊。（圖／民視新聞）

雖然是耶誕節，不過高雄的佛光山，同樣很熱鬧，"世界神明聯誼會"，不分東西方、也不分宗教，全都齊聚在佛陀紀念館前，大集合的還有藍、綠政要，高雄市長陳其邁說，「其實不只在宗教之間，更重要的是朝野的互動。」陳其邁意有所指，希望朝野也能跟神明一樣，互相尊重包容。

賴瑞隆25日早上邀黨內雙北議員，到市場爭取支持。（圖／民視新聞）

有意角逐下屆高雄市長的人選，民進黨的邱議瑩、賴瑞隆、許智傑全都來了，獨缺林岱樺，遇上剛被國民黨提名的柯志恩，有些話還是不講不行，民進黨立委邱議瑩認為，「包括行政院版的財劃法，對高雄是絕對有利的法案，柯委員要不要支持，她要不要支持所有能夠對高雄進步，對高雄有幫助的法案，我覺得這個是柯志恩委員，應該要積極去面對的一個問題。」，民進黨立委賴瑞隆說，「柯志恩委員應該以，高雄的整體發展為整體的思考，如果在財劃法在中央的總預算上面，不能給予高雄更多的支持的話，我相信柯志恩會讓高雄人失望的。」賴瑞隆早上找來同黨的雙北議員，到市場拜票，瞄頭持續對準財劃法，面對國民黨頻頻用程序杯葛對高雄有利的行政院版，要求柯志恩要講清楚。

邱議瑩25日一早也到三民區市場爭取支持。（圖／翻攝畫面）

柯志恩被提名的第一天，也回到藍營票倉鳳山工協市場發年曆，跟鄉親搏感情，國民黨立委柯志恩說，「因為四成的選票，讓柯柯志恩願意留在高雄來深耕，所以每天都非常努力地在打拚，抱著更慎重跟戒慎恐懼的心情，然後來跟所有的議員共同努力。」

許智傑對自己民調有信心。（圖／翻攝畫面）

民進黨立委許智傑則說，「自己感受現在民調，自己的民調一直在上升，還在增加掃菜市場跟掃街的行程，這個就在後面這三個禮拜我們會搭配，還有見面會。」許智傑也對自己的選戰有信心，照自己的步調走，面對柯志恩已經就位，民進黨四位選將各自努力，要先搶得大選門票。

