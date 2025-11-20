政院版財劃法 摳門爸苛待窮孩子

（圖／本報系資料照）

行政院版的《財政收支劃分法》草案，匆匆忙忙、連滾帶爬出爐。我從財政專業來看，發現政院在數字上動了手腳；相對於在野黨版，政院給地方的錢其實是少了2723億。中央不老實，圖利自己，苛待地方，有如為富不仁的摳爸爸，害有如窮子女的地方政府人財兩輸！

為揭穿行政院唬弄國人的伎倆，先看在野黨修《財劃法》的依據：主計總處的歷年各級政府淨收支表。該表顯示民國88年修法明顯「修惡」，中央收入占比從不到60％，暴增為73％以上，使中央更集權又集錢；地方則更患寡，收入占比由修法前的40％以上，降至25％，地方財政明顯惡化，自治倒退，基層民眾的權益受損。

簡言之，88年修《財劃法》，導致財政「垂直失衡」嚴重，中央藉修憲、廢省，在扣除所有下放給地方的錢之後，竟霸占3/4的財源！在野黨去年修法，只是打破長達25年的中央集權又集錢，改善垂直失衡，僅調高統籌分配稅款而已。財政部試算結果顯示，中央收入占比僅降低9％，最後仍高達66％，約為地方的兩倍，中央仍相當集錢。

而為避免中央以扣減補助款倒打地方一耙，在野黨乃增訂「防詐條款」：一般性補助款不得低於修法前水準，此部分並未增加中央負擔，總結還是中央收入占比高達66％。

果不其然，在野版《財劃法》今年尚未實施，政院就突襲刪減屬法律義務支出的一般性補助636億，計畫型補助也比今年的2954億少了586億，降至2368億。有鑑於政院「右手給出，左手收回」的道德危險，在野黨不得不「再修正」《財劃法》，明訂一般性及計畫型補助「不得低於」修法前而已，毫無增加中央補助支出。最後的事實，中央收入占比仍高達66%，不知道卓院長講的「掏空中央」，是在哭什麼哭？

相對於在野版本，政院版反而將自己砍的計畫型補助568億，塞到在野版的「修法前水準」，變相貶低在野黨版的貢獻；一般補助又砍1080億，統籌稅款砍661億，實際比在野版少給地方2327億，中央收入占比拉高到70％，圖利自己而變得更集權又集錢！至於地方之間的水平分配，財政部去年試算在野黨版，代表公平的人均分配數方面，16縣市都高於六都，顯示確實縮小城鄉差距。

主計總處資料顯示，一般補助近年都是屏東、高雄、台南拿最多。統籌稅款、一般性及計畫型補助合計，六都近年都是高雄最多，台北市最少；在野黨版保障補助不減少，受惠最大的是綠營地方政府。藍白立委幫所有地方政府爭取更多財源，綠營竟恩將仇報，實在有夠黑心！（作者為國立台北商業大學財稅系教授）