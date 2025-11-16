政院版財劃法 最快周四行政院會通過

新版財政收支劃分法爭議未解，行政院將提出政院版修正條文，待周二邀集地方討論後，最快周四送行政院會通過；據了解，目前政院傾向在水平分配調降營業稅及人口權重比率，增加土地比率，避免重商輕農，但從財政部上月底與地方政府溝通來看，中央地方未能達共識，包含台北市在內的地方政府認為可獲款項縮水太多，難以接受。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，尊重行政院所提院版財劃法，但他質疑，行政院完全不尊重立法院，先前的財劃法修法從去年六月就通過，國會並決議行政院要在去年九月提出版本，結果拖到現在才說要提出，卻也沒有跟立法院各黨團協商，看來就只是虛應故事。

民眾黨立委林國成表示，行政院早不提晚不提，非要等到立法院通過修法，「你們不提，人家就通過」；他批政院此舉根本就是搗亂憲政體制，顯見賴政府只想要製造問題，「昨天提釋憲，今天提版本，後天又是要提什麼？」

財政部上月廿一日召集地方政府代表，研商中央統籌分配稅款分配方式，三個多小時會議中，討論普通統籌稅款的分配機制架構，以及「財政努力」及「基本建設需求」分配指標及權重。其中，在分配指標部分，「部分地方政府各自主張對其有利指標及權重，尚有不同意見」。

據了解，政院版與地方政府溝通過程中，提到要將「營利事業營業額」指標權重由現行百分之卅降低至百分之八，雙北、桃園和新竹等縣市認為受衝擊過大，知情人士轉述，「那天吵得很僵」，行政院迄今沒再說明政院版規畫，地方政府也在等周四行政院會掀牌。

據掌握，行政院副院長鄭麗君多次率財主單位與各地方政府溝通，討論垂直事權與水平財源調整；政院認為現行營利事業營業額、人口與面積的指標權重計算標準造成不公，讓富者愈富、擴大城鄉差距，也衍生「重商廢農」疑慮。

據透露，院版草案在水平分配上，確定調降營利事業營業額與人口數權重，調升土地面積比重，工業人口、農業人口也會納入分配指標，確保分配能盡可能公平均衡。

