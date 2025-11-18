政院版財劃法「有考慮到農業縣」 雲林盼再增農林漁牧權重

行政院將提行政院版本《財劃法》，雲林縣政府財政處長孫綿凰表示盼調高農業人口、產值權重。（本報資料照片）

針對行政院將提行政院版本《財劃法》，雲林縣政府財政處長孫綿凰表示10月21日財政部邀請各縣市政府進行討論，其中規畫財政努力40％、基礎建設需求60％為原則，這個版本真的有考慮到農業縣，所以雲林縣反映人口數權重應由30％降為20％，「農林漁牧人口」及「農林漁牧產值」權重則應由各10％調高為各15％。

孫綿凰說，會中其他縣市政府大致認同財政部規畫方向，僅台北市及新北市不同意，尤其台北市堅決反對，而新竹市未出席討論。目前財政部已多次邀集各地方政府規畫新版《財劃法》修法後送行政院研擬出新版《財劃法》修正案，希望財政部能按新規畫方案與縣市政府討論，以速解決本案紛爭，真正落實《財劃法》精神。

廣告 廣告

孫綿凰提到，行政院版最新指標的縣市基礎建設需求，有考慮到各縣市的土地面積、人口數、工業人口、農林漁牧人口、農林漁牧產值等，雲林縣很高興目前最新版本把農林漁牧人口、農林漁牧產值納入，因為雲林縣是農業大縣，農業人口與產值各10％有放進來。

不過其中農業人口是變動的，因為都會區的社福比較好，雲林有不少子女把老人家的戶籍遷至北部，所以希望人口數權重的30％切出10％，「農林漁牧人口」及「農林漁牧產值權」權重各增加5％，亦即由各10％調高為各15％，這樣對雲林等農業縣才會更有保障。

孫綿凰指出，今天開會也針對事權畫分進行討論，《財劃法》提出後，雲林縣統籌分配款為246億，比原來110億多了136億，但一般性補助款原是137.6億，但後來核定只有18.3億，被砍119億多，所以多出來的統籌分配款，根本是吐出來彌補被砍的119億多一般性補助款。

【看原文連結】