政院版財劃法 李四川：修法應讓各縣市「不滿意但接受」

行政院昨通過政院版財政收支劃分法修正草案，草案將送立院審議。台北市副市長李四川（21日）表示，各縣市都有各自不同狀況、立場，籲財政部長莊翠雲傾聽意見，那怎麼樣修，讓大家大概在不滿意之下，還是可以接受。

李四川上午出席活動接受媒體聯訪，被問到對於政院版財劃法的看法，李四川回應，因詳細狀況北市府財政局等相關局處還在研擬，他昨去行政院會，也跟行政院長、部長報告過，他在2014年當行政院秘書長，就財劃法開好幾次會議，要把財劃法修、提出草案，說實在是不簡單，所以他昨天也跟行政院長卓榮泰、部長說，對於他們提出來財劃法，說實在，敢拿出來，那在行政院就是走出一大步。

李四川指出，當然，各縣市都有各自不同的狀況，也有不同立場。假設像分配指標的農林漁牧，當然會對大概南部的狀況較有利，若沒把工業的產值放進去，當然桃園市就會有點意見，所以他昨天跟院長、部長講，當初為什麼沒辦法修正，最大的問題就是這餅就這麼大，原則上，被切了、被拿掉了都不高興，拿的人也不高興，因為會認為拿得太少。

李四川說，這法案出來後，還要經過立法院審查，在立院應就各個所有條文、各縣市怎麼樣取得，也許各縣市沒辦法滿意，但是都可以接受，所以現在各方的不管批評或提出意見，在這裡要呼籲財政部莊部長，其實可以傾聽大家意見，看怎麼樣修，讓大家大概在不滿意之下，還是可以接受。

