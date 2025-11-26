政院版財劃法 藍盼數據驗證

盼中央以數字驗證政院版財劃法，張善政市長籲跨越黨派、理性討論。（新聞處提供）

記者陳華興、楊文琳、王超群、吳文欽∕綜合報導

桃園市長張善政二十六日表示，立法院近期完成兩次《財劃法》修法，行政院也願意提出院版修正草案，期盼中央與地方持續合作，讓統籌分配更加公平。台中市長盧秀燕呼籲行政院公布明確的試算金額，讓地方財政回歸穩定與透明。

張善政指出，行政院最新版本將農林漁牧業產值、農林漁牧業與工業從業人口等納入統籌分配款指標，和過去的計算方式相較更加完整；但部分指標仍待補強，包括工業產值尚未列入，仍有朝更完善改進的空間。

廣告 廣告

盧秀燕指出，行政院端出新版《財劃法》，僅有法條，未附公式與試算金額。呼籲行政院比照現行制度與國民黨提案，公布明確的試算金額，以透明化解疑慮，用數據證明公平，讓地方財政回歸穩定與透明。

民進黨南部九名立委林俊憲、陳亭妃、賴瑞隆、李柏毅、黃捷、郭國文、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華上午共同召開記者會表示，藍白封殺院版草案，等同剝奪中南部爭取公平正義的機會，呼籲儘速排審法案。高雄市長陳其邁則呼籲南部藍綠立委應支持法案付委，再於審議時討論；他並表示，要卑微要求立法院給市府一個機會列席說明。

國民黨立委柯志恩表示，無論是新版《財劃法》或是院版《財劃法》，只要能增加高雄財源，當然樂觀其成。也請民進黨立委不要為了搏黨內初選，三天兩頭提她蹭聲量。