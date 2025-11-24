「政院版財劃法」週二闖關 卓榮泰會綠委沙盤推演

政治中心／綜合報導

立法院預計本週處理政院版財劃法，週一行政院也邀集黨團幹部、立委進行沙盤推演，民進黨團幹事長鍾佳濱就呼籲，近期通過的"爆衝版本"已經較去年增加2646億元，超出政府舉債上限，將難以執行。行政院也強調院版財劃法是最佳版本，未來會持續與22個縣市溝通。

出席長照機構落成，卓榮泰聽到財劃法關鍵字，特別停下腳步。

行政院長卓榮泰：「上禮拜五立法院的狀況，執政黨黨團都有點無力感，今天這裡回去之後，中午我們行政立法協調會議，我們希望還是要，找出一條可行之道，沒有中央總預算，寸步難行。」

為了能讓院版財劃法在國會順利通過，就怕週二程序委員會先卡關，卓榮泰找來黨團幹部和立委到政院沙盤推演，可能朝向三種劇本，草案無法付委審查，或付委審查遭拖延，以及付委審查討論折衷版本，不過民眾黨先前立場明確要退回，國民黨團則出現意見分歧。

行政院長卓榮泰針對院版財劃法，找來黨團幹部和立委到政院沙盤推演。（圖／民視新聞）

民進黨團幹事長鍾佳濱：「暴衝版為什麼行政院認為不可行，委員們也很清楚知道說，暴衝版相較於去年的新版，又足足的增加了2646億，而這已經完全的超出了，我們舉債的上限。」





行政院發言人李慧芝：「院版財劃法我們經過了六次，跟地方政府的溝通，還有參酌非常多專家學者的意見，這其實已經是目前，獲得最大共識的版本。」

日前卓榮泰與立法院長韓國瑜，才邀財委員藍營立委先行溝通，傳出院版草案獲肯定，畢竟已經調整先前"重北輕南"的窘境，外界關注藍營是否有望態度鬆動。

立委（國）賴士葆：「我們黨團還沒有正式決議，要怎麼處理明天（週二）的事情，到底程序委員會，會不會讓它付委，這個明天就會知道，因為明天財政部，會把試算表拿出來。」

行政院長卓榮泰針對近期財劃法攻防，嘆執政黨黨團都有點無力感。（圖／民視新聞）

民進黨團書記長陳培瑜：「他們裡面自己，有沒有矛盾跟分裂，還是要回到每個縣市，為主體性來看，接下來2026年年初，大家都開始跑選舉行程，然後很多地方的人民也很想知道，到底我們喜歡的候選人，幫我們爭取到多少預算，回到地方，然後幫我們促進什麼建設，這些都跟院版財劃法有關。」





而且現階段通過的藍白版財劃法，中央財源可能減少，傳出會讓部分新計劃受影響，其中包括原本以特別預算支應的TPASS，明年將回歸公務預算，卻碰上財劃法卡住總預算，恐怕無法持續，政院也希望再跟22縣市持續溝通，爭取支持院版財劃法。

