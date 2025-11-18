即時中心／顏一軒、李美妍報導

《財劃法》二度遭強修爭議未歇，行政院長卓榮泰今（18）日預告，政院院會將於後（20）日通過具備水平分配更公平等五原則的「院版」《財劃法》草案送立法院審議。對此，民進黨立委蘇巧慧回應，14日逕付二讀的國民黨版《財劃法》，並未讓新北能得到真正更多的挹注，新北的人均依然是直轄市中最低的，希望院版草案提出後，國民黨與民眾黨可以坐下來，讓大家真正凝聚朝野共識。





蘇巧慧今早登上廣播節目專訪後接受媒體聯訪。記者提問，政院將提出院版《財劃法》，據說新北、台北已明確表達「不同意」，請問院版的《財劃法》有跟新北及台北的立委討論過嗎，你們會提出什麼樣的意見？

對此，蘇巧慧表示，《財劃法》應該要修正，因為該法在人口最多的新北市，應該要拿最多，這是她身為新北立委始終一致的態度，國民黨、民眾黨上次聯手強行修法通過的《財劃法》中，已因公式錯誤，造成345億無法撥至地方，完全無法使用。

蘇巧慧痛批，這樣的錯誤之後，第二次的修法一樣沒經過討論，這完全不可取，所以希望院版本週推出之後，大家可以好好討論，讓各個地方的居民、委員都能有意見表達，這才是長久之計。

談及院版《財劃法》的內容，蘇巧慧透露，政院應該還在做最後的調整，它有相當多指標，每個縣市未來會依照自己的需求去著重、要求相關指標被計入，而且成數等等也應有所不同。

她再次重申，新北的人口最多，國民黨通過的《財劃法》版本，並未讓新北能得到真正更多的挹注，新北的人均依然是直轄市中最低，這點是他們當時所不能接受的部分，希望院版提出來後，國民黨、民眾黨可以坐下來，讓大家真正有朝野共識，而各個地區的委員也都能一起來討論。





原文出處：快新聞／政院版財劃法20日提出 蘇巧慧：盼國眾兩黨坐下來凝聚共識

