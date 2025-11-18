政院版財劃法3縣市不同意 新北被點名 侯友宜回應了

新北市長侯友宜表示，每個縣市狀況不一樣，中央、地方要充分溝通與討論。（王揚傑攝）

行政院將提出《財劃法》院版修正條文，財政部17日透露10月會議中，台北市、新北市、新竹市明確表達不同意。新北市長侯友宜今（18）日回應，每次預算分配新北市的人均預算都是六都最低，所以希望中央把五項指標試算公式清楚告訴大家，每個縣市狀況不一樣，中央、地方多溝通，在預算分配能夠公平合理與周延。

侯友宜表示，因為新北市人口很多，在每次預算的分配，人均預算都是六都最低，尤其與隔壁台北市相差更甚，往往在社會福利及關懷弱勢的區塊，因為人均預算很少，所以挑戰是更困難。希望中央在五項指標要把公式的試算非常清楚告訴大家，大家可以充分討論，尤其垂直平均的分配上比重多少，要講清楚。

侯友宜說，財劃法中央、地方大家一起共同面對，多多溝通，每個縣市的狀況不一樣，對新北市來講，人口這麼多、面積這麼大，要照顧到每一個人，希望在預算的分配能夠公平合理與周延。

媒體追問，是否覺得說財政部在分化地方？侯友宜重申，溝通還是最重要，因為每個縣市的狀況都不太一樣。中央只要把試算的方式很清楚地、透明地告訴大家，大家針對問題可以充分溝通與討論，我們就可以往下一直走。

