政院版財法修正案出爐 統籌稅款和一般性及計畫型補助款拉高到1兆2002億

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等人的陪同下舉行記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案內容。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 行政院會今（20日）通過政院版《財政收支劃分法》部份條文修正草案。財政部在院會後記者會中說明，這次院版方案的統籌稅款、一般性補助款和計畫型補助款總規模拉高到1兆2002億，比立法院三讀版本的1兆1683億還要多，不僅顯示院版照顧地方的施政財源，且分配指標的公式也有更均衡的調整。

行政院今天舉行「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」，卓榮泰院長、鄭麗君副院長、張惇涵秘書長、李慧芝發言人、財政部莊翠雲部長和主計總處陳淑姿主計長等均出席。

廣告 廣告

財政部國庫署長陳柏誠說明，舊版統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款加起來是1兆131億元，新版（立法院三讀版）部分是1兆1683億，而院版更將其規模拉高到1兆2002億，顯見院版確實是照顧地方的施政財源，而且絕對不會少。

陳柏誠說，執行架構就是透過統籌稅款跟中央補助款兩大類財源挹注地方、協助地方的自治事項。中央補助款分為一般補助款與計畫補助款，統籌稅款部分透過基本財政需要協助地方，若有收支差短的話，會優先用統籌稅款補足。分配機制除了優先彌補基本財政收支差短外，接著會依據「財政努力」、「基本財政建設需求」兩大指標進行分配。

陳柏誠說，這次統籌稅款的來源為所得稅的11%、營業稅的85%，菸酒稅全部歸地方，相較於114年原先的規劃增加了3753億。他強調，保障統籌稅款、一般性補助款跟計畫行補助款或配合計數不低於114年的分配水準。

陳柏誠指出，這次公式指標非常均衡，人口指標不單看人口數，老年人口的或14歲以下幼年人口會有加權；土地面積也不是純粹比大小，會考量土地維護成本，比如農林漁牧用地就有加權。離島部分，因為面積小人口少，在分配上會有劣勢，也加倍處理。其中，直轄市、縣市的獲配數都有成長，直轄市成長15.2%、縣市的獲配數成長27.4%，讓各縣市的分配相較過去會更均衡。最後，忚強調，政院版財劃法創造三贏，即中央有能力協助地方、地方有充足自主財源和人民有均等生活品質。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國民黨稱「一個兩區」超譯 邱垂正：兩岸互不隸屬是客觀事實

高市民進黨團狂批財劃法 柯志恩辦公室嗆：背叛高雄的是賴清德、卓榮泰