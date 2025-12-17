政院版防詐條例修正通過初審 嚴懲高額詐欺、增「禁奢條款」

員警進到超商才靠近ATM，正在領錢的馬來西亞籍男子就神情慌張，因為其實他是詐騙車手。

員警說道，「全部拿出來，這都不是你的。」

面對警察問話，這位以觀光名義來台的馬國車手嚇得頭暈腳軟，還把剛領出來的12萬元現金撒落一地，苗栗警方從他身上搜出4張提款卡，更發現他短短3日總共幫詐騙集團領了150萬元。

有鑑於詐騙集團教唆、利用非本國籍人士，以及18歲以下、80歲以上民眾參與犯罪的情形大幅增加，多位立委提案修法，相關行為者加重其刑二分之一，17日在立院內政委員會初審通過。

台東縣刑警大隊科技犯罪偵查隊隊長洪振峰說明，「以未顯示號碼的方式來詐騙被害人， 然後他會假冒是戶政地政各個公務機關來誘騙被害人。」

台東警方則破獲詐騙機房，發現犯嫌利用「網路電話交換機」將詐騙電話轉為「未顯示號碼」，再冒充檢警機關行騙。為了強化打詐，政院版的《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，就朝加重處罰、加速處理、加強保障三大方向精進，獲得朝野立委支持。

草案重點包括針對高額詐欺犯罪提高刑責，詐騙金額達1億元刑期7年起跳、詐騙1000萬元者關5到12年，詐騙100萬元也將處3至10年有期徒刑，同時增訂「禁奢條款」，也就是詐騙被告在支付財損或調解金前若有豪奢、浪費行為，將作為法院量刑輕重標準，內政部長劉世芳就點名涉及跨國詐騙的「太子集團」在台坐擁豪宅名車，讓被害人情何以堪。

警大國境警察系系主任高佩珊表示，「現在詐騙犯罪的一個升高， 還有他的手法越來越複雜化，我們應該要加強規範詐騙，然後去加重他的刑責。」

學者認為，隨著詐騙手法持續推陳出新，相關法律的確應該不斷滾動式修正，並且整合跨部會資源，加強被害人的保護與補償機制。