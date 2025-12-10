政院版障權法修法 石崇良：首重整合個人助理與長照服務

「身心障礙者權益保障法」已18年未大修，身心障礙團體呼籲政府盡速全面修法。立法院衛環委員會今天(10日)排審「身心障礙者權益保障法」修正草案，衛福部長石崇良表示，行政院修法版本最快將於本月底送入立法院，此次修法將優先解決長照服務與個人助理系統銜接問題。

數十個身心障礙團體日前赴行政院抗議，並與衛福部長石崇良會面，提出三大訴求，呼籲政府盡速全面修正「身心障礙者權益保障法」，而行政院修法版本尚未出爐。

立法院衛環委員會10日安排石崇良專題報告「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」以及審查朝野立委所提障權法修法版本，身障團體也開設線上會議集體觀看。

廣告 廣告

石崇良在會中表示，行政院修法版本正在進行最後修正，預計本月底或下月初送至立法院。在政院版中有四大修正重點，包括提高相關委員會身障代表比例，在制定政策時增加身障者的參與度；將「通用設計」入法，各級政府都須導入通用設計的概念；強化「自立生活」，要求地方政府加強執行；以及強化國內身障機構管理強度，對身障者實施不當對待將有相關罰則。

自立生活支持服務是身障團體長年來主張修法的重點，石崇良指出，自立生活支持服務入法實施推動至今已13年，面臨多重問題與挑戰，包括重度障礙者反映服務時數不足、縣市執行情形缺乏一致標準、自立生活支持服務缺乏保險機制。

民進黨立委林月琴質詢時指出，現行政策並未符合自立生活內涵，對使用個人助理與自立方案設有諸多限制，如要求數天前、甚至1個月前便須提出申請，且申請程序也相當複雜與僵化，根本是在懲罰使用者。國民黨立委王育敏也說，「障礙是24小時跟著身障者」，但現在能申請到的個人助理時數非常短，希望衛福部能以障礙者為主體性，改善不足。

石崇良則提出三大精進策略，他表示，未來將首重整合長照居家服務及自立生活個人助理服務兩系統，提供重度障礙者連續性服務。他說：『(原音)當然這裡有一大塊是說我們目前有兩個系統，一個是長照服務法的系統、一個就是個人助理的服務系統，中間如何讓它銜接、合用，讓它更能夠彈性運用，這部分是我們接下來應該優先要去解決的問題。』

石崇良指出，衛福部也正在研訂自立生活支持服務一致性規定，包括服務原則、流程、相關表單範本等，以做為地方政府參考及依循的標準，以減少地方政府執行不一致的情形。此外，衛福部也將持續與身心障礙團體、金管會保險局、產物保險商業同業公會等單位共同研商，並開發自立生活支持服務責任保險，以保障服務單位、個人助理及障礙者的權益。(編輯：陳士廉)