政院版《人工生殖法》出爐 代理孕母、男同脫鉤

《人工生殖法》部分條文修正草案，確定將適用範圍擴大至單身女性及女女同婚者，行政院會預計明（11）日將討論並通過。至於代理孕母與男男同志等議題則脫鉤處理。

行政院政務委員陳時中表示，本次修法精神，著重於婦女的生育自由，以及兒童最佳利益。民眾黨立委陳昭姿認為，行政院以脫鉤處理忽視了有代孕需求的人民。

行政院：修法聚焦婦女與兒童最佳利益

行政院政務委員陳時中表示，此次修正草案的基本精神為著重婦女的生育自由，以及兒童的最佳利益，將適用範圍從限定不孕夫妻，新增年滿18歲的單身女性以及女女同婚者。由於本次修法要求進行人工生殖須有子宮，因此男男同婚不適用。

陳時中說，本次草案新增「受術配偶同意書機制」，取代過往須由法院認定的做法，受術者一旦簽署同意書，親子關係即成立，受術後便不能撤銷親子關係；同時擴大「血緣知悉權」，受術者在受術前可知道捐贈者的國籍、血型、膚色。子女在進行重大疾病移植時，可查詢捐贈者姓名及聯絡方式（需得到捐贈者同意）。

陳昭姿質疑：承諾的代理孕母專法在哪

針對行政院預計明日通過的《人工生殖法》修正草案，立法委員陳昭姿今（10）日表示，衛福部最初的版本其實包含代理孕母，但因受到執政黨團及激進團體的壓力，才改口稱代理孕母要以「專法」脫鉤處理，但迄今並未看到「代理孕母專法」認為行政院長卓榮泰內閣對子宮有病變的女性及男同志伴侶棄之不顧。

陳昭姿強調，民眾黨團版本的《人工生殖法》將納入代理孕母相關條文，並尋求合作通過。

陳菁徽：賴清德曾二度承諾支持代孕

立法委員委陳菁徽表示，肯定行政院終於要在明日提出《人工生殖法》修正草案，讓女女同婚配偶與單身女性等有共識的部分能往前推進。

陳菁徽與陳昭姿均提到賴清德總統對代理孕母的立場。陳菁徽指出，早在賴清德總統擔任立委時，就率先提案開放代理孕母，可說是支持臺灣代理孕母的急先鋒。陳昭姿也說，賴總統在去年國宴及今年初於總統府接見代表團時，二度對她承諾仍然支持開放代理孕母。

陳菁徽理解行政院希望先推動較有共識的部分，但她強調立法院朝野目前有非常多的版本，不會因為政院版脫鉤就不能討論。她主張，未來代理孕母的開放程度、配套監管與權益保障設計，應在立法院以跨黨派、跨專業的方式充分討論，努力找出可行版本。

新光醫院生殖醫學中心主任李毅評也支持優先處理單身女性與女女同志的修法，認為這是最符合人工生殖使用對象範圍且影響最小的做法。