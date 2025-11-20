「政院版」、「立院版」財劃法最大不同在哪裡？財政部一次說清楚

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

行政院會今（20）日通過財政收支劃分法部分條文修正草案。對於行政院與立法院針對財劃法各自版本不同的爭議，財政部今天對於其中差異做出說明。

財政部長莊翠雲說明「政院版」和「立院版」財劃法最大不同。（圖／行政院）

財政部表示，行政院與立法院版本最大的不同，在於「行政院版」同時兼顧中央與地方施政需要下，通盤檢討事權及支出權責，規劃中央統籌分配稅款規模、精進分配公式及強化補助制度、財政紀律等規範，修法後將使國民生活品質更均衡、錢權的垂直分配更合理、城鄉的水平分配更公平、地方自治更強化、中央地方夥伴關係更提升。

財政部說明，鑑於立法院兩次修正財劃法大幅削減中央財源 4,165億元，卻未併同檢討事權劃分，前次修法導致中央115年度總預算舉債 2,992億元，114年度第二次修法又再增加中央負擔 2,646億元，總計將舉債 5,638億元，已違反公共債務法規定的舉債上限 15％規定，嚴重影響中央施政量能及協助地方提供優質均等公共服務的能力。

財政部指出，鑒於中央統籌稅款分配公式會產生擴大城鄉差距等爭議問題，為確保全體國民都能獲得一定生活品質及公共服務，朝「垂直事權能夠劃分、水平財源能夠均衡」方向通盤檢討，透過這次「行政院版」財劃法再次修法，制定更為合理、完善的分配機制，達成人民享有均等生活品質的三贏。

財政部表示，本次提出的財劃法修正案，在錢權的垂直分配部分，經行政院主計總處及各部會就事權及支出權責通盤檢討後，規劃擴大中央統籌稅款規模，並合理調整一般性補助款規模，使得地方財源增加的同時，也兼顧中央財政穩健，有能力提供更多計畫型補助款額度，包含支持軌道等重大公共建設，使民眾生活品質更加提升。

在城鄉的水平分配部分，財政部說明，已經4次邀集地方政府會商，經參酌多數學者專家及地方政府意見，規劃直轄市及縣市按同一公式分配鄉、鎮、市併入縣計算，優先滿足地方政府基本財政收支差額及搭配財源保障機制，使修法後各地方政府獲配的統籌稅款與一般性補助款，合計數不低於114年度的獲配及補助水準，並精進財政努力及基本建設需求分配指標，衡酌指標間的互補性、收入努力度，並考量人口結構、土地管理及汙染防治成本等因素，兼顧城鄉特色及區域均衡，縮小城鄉差距，預期修法後，整體縣市淨增財源及平均增幅都將高於直轄市，財源分配更臻合理。

財政部強調，本次修法是在通盤審視事權劃分、財政情勢與調整機制的公平性與合理性等多重考量下，審慎規劃。財政部將會同行政院主計總處積極與立法院朝野各黨團溝通，以早日完成修法作業，達成「均衡城鄉、均衡臺灣」目標。

