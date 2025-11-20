政院版《財劃法》修正案出爐 卓榮泰：避免財政土石流釀災請立院支持

行政院20日召開記者會說明院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰說明。廖瑞祥攝



行政院長卓榮泰今(11/20)日表示，《財政收支劃分法》是國家財政的根本大法，也是一部財政的憲法，政院版是最能取得共識、也是最具合理性的修法版本，希望立法院不要再一意孤行，能夠審慎地看待並支持政院版本。他直言，若執行上周的再修正版本，如同坐上一部財政失速列車，那是一場財政的土石流，一定會釀成巨大的災害。

對於在野黨若不將院版《財劃法》排入議程進行討論，行政院要如何因應?卓榮泰說，行政院提出最有共識、最全面、最合理、最穩健的《財政收支劃分法》，他再度要求立法院把握時機，重新建立兩院之間的合作關係，也藉此建立中央地方的夥伴關係，審慎、迅速的審議院版《財劃法》。他強調，協商未到根本絕望決不放棄協商，但是要逼行政院接受、執行、編定違憲違法的法律，行政院做不到，國人也不容許，這是我們的底線。

行政院院會今(11/20)日討論通過行政院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰親上火線舉行記者會向國人說明，他表示，25年來有5次修正《財劃法》，有2次送到立法院初審，《財劃法》是國家財政根本大法，很多學者說是一個財政憲法，內容牽涉到中央地方非常多的分配指標、也牽涉到地方水平分配不同計算，因此歷年來意見分歧無法取得共識，5次嘗試修法最後都無疾而終，沒有辦法完成整個修法程序。

他指出，不過中央對地方的補助是逐年增加，從蔡總統到賴總統，中央執政透過統籌分配稅款跟補助款挹注地方財源，挹注金額年年升高，今年已達1兆131億，是史上最高。經過各種補助款的補助後，地方財政也由虧轉盈，比起2012年度各地方的財政賸餘是短絀598億，到了2024年度是盈餘818億，地方財政是逐漸好轉當中，因此地方是沒有急迫的財政缺口。

卓榮泰認為，面對國家財政分配的法律要修正，可以在比較審慎的態度底下因應，並經過充分檢討，盡可能的取得最大共識，提出一個大家可以接受的版本，對於剛剛通過的院版《財劃法》，他請求立法院，能夠停止、收回目前在立法院通過的錯誤版本，因為它無法解決現存的三大問題，只有院版是針對問題能對症下藥，可以讓社會各界好好審議的《財劃法》。

他說，上週立法院匆匆忙忙通過的再修版《財劃法》，不僅無法解決目前的問題，還會衍生新的問題，行政院從來沒有迴避討論《財劃法》，今天是11月20日剛好是賴總統上任一年6個月，這期間行政院花了很多時間跟地方溝通，財政部、主計總處跟國發會做了很多包括財政收支方法的研究，中央地方事權的分配，唯有審慎才能提出一套可長可久、長治久安的修正，而不是像立法院修錯了再修，越修越錯、問題越來越大。

卓榮泰說他有三項結論，第1，地方多分錢卻不分責任，會造成中央財政缺口，也會讓國家發展、建設執行受到嚴重影響，受害的是全國人民，同時影響到中央地方的關係。「地方有事就是中央有事」，最近地方發生這麼多災變，中央哪一項沒有予以協助、全力補助?所以維持中央的財政調節能力，是對國人才有利的。

第2，各種分配的不公平，會造成城鄉差距的擴大，劫貧濟富會讓強弱失衡，這種違背公義的事情，在院版的《財劃法》不會發生，也不容許發生。第3，行政院送出的明年度中央政府總預算，經過報告，也在立法院審議的程序中，現在匆忙通過《財劃法》再修版，竟然是要求行政院變更甚至重編，這都違反程序正義，更重要的是違反中央跟地方的施政穩定性，這個也不容許發生，我們也不會接受。

卓榮泰說，行政院會用最快的速度，將今天討論通過的版本送請立法院，希望能夠獲得立法院的支持，共同把我們的財政穩健恢復到常軌。當國家被迫要坐上一部財政失速列車，如果讓再修版的《財劃法》執行的話，那是一場財政的土石流，一定會釀成巨大災害。行政院提出最有共識、最全面、最穩健的《財劃法》，他再度要求立法院，能把握這樣的時機，重新建立兩院之間的合作關係，也藉此建立中央地方的夥伴關係。

