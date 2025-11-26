政院版《財劃法》修正案試算表遲到 張智倫：快列分配額才能實質討論

政院版《財劃法》修正案試算表目前還沒出爐。（示意圖／CTWANT攝影組）

立法委員張智倫今（26）日表示，行政院版《財政收支劃分法》修正草案拖拖拉拉終於出爐，也說好25日要提出「各縣市分配試算表」，如今卻「算不出來」實在怠惰；主計總處副主計長陳慧娟則坦言，目前政院版《財劃法》修正案試算涉及中央與地方事權釐清，還得要財政部與地方政府先有共識，才能進一步試算出數字。

行政院20日提出院版《財劃法》修正案後，原稱在25日會進一步提出各縣市試算數字，但國民黨有立委爆料，財政部長莊翠雲這兩天致電喊救命直呼「算不出來」，果真25日期限一到，政院「兩手一攤」無法具體算出數字，在野黨委員只好在程序委員會中提出暫緩列案。

廣告 廣告

儘管像台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等重量級地方首長都公開呼籲，行政院必須盡快公布試算數字，接下來才有辦法理性討論，但閣揆卓榮泰反吐槽「雙標」，直斥過去立法院在審查《財劃法》修正案其他立法委員所提之版本時，根本不曾在付委前要委員提出各縣市試算數字，雙方沒個共識，也讓政院版《財劃法》修正案的審查進度受阻，仍在朝野協商與政治攻防泥淖中打轉。

身為新北市籍的立委張智倫則分析，行政院版《財劃法》修正案將人口指標權重從45％大降到18％，這將讓全台設籍人口最多的新北市分配金額大幅縮水，也會衝擊建設與社福，非常不公平，每當自己關心新北市民每人平均分配金額是否為六都最低時，主計單位屢屢推稱試算表尚未出爐而無法回答，這讓立委無從審查、也阻礙民眾知的權益。

國民黨立委張智倫（圖）認為政院版《財劃法》修正案試算數字該先揭露，下一步討論才有意義。（圖／CTWANT攝影組）

張智倫也說，行政院版目前將「一般性補助款」中不少額度挪為「計畫性補助款」，這樣是把錢、權抓回中央「攬牢牢」，屆時地方若有計畫案想申請，還必須看中央臉色，屆時黨派角力等問題又沒完沒了，絕非地方之福。

張智倫重申，若要釐清《財劃法》修正案爭議，行政院第一步必須立即拿出各縣市試算表，供民代及百姓檢視，別再打模糊仗模糊焦點，掩飾不公平的分配。

原定25日要出爐的政院版《財劃法》修正案試算表確定遲到了，國民黨立委爆料財政部長莊翠雲（圖）對此曾致電溝通。（圖／CTWANT攝影組）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／屏東檢察長陳盈錦驚傳申請退休 法務部明年至少釋出4檢察長職缺

隔壁老王之國！烏干達親子DNA檢測「98%非親生」 官員都嘆氣：心臟不夠大顆別驗了

網黃躲貨架「掀衣露胸」喊把自己賣掉 好市多怒：禁止再入場