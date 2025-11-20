政院版《財劃法》公布 張麗善籲提高農林漁牧權重

行政院版《財劃法》20日公布，雲林縣長張麗善認為要調高農業相關權重，降低人口數權重。（張朝欣攝）

行政院版《財劃法》20日公布，雲林縣長張麗善認為《財劃法》必須要能彌補地方財政收支短缺，地方財政才能穩定。農林漁牧人口、產值權重要調高，降低人口數權重。《財劃法》整體挹注地方達1兆2000多億元，「權重與分配方式」是重點，要能反映不同縣市的財政條件，才能避免「窮者愈窮」情況。

張麗善表示，針對政院版《財劃法》，她希望須能真正彌補地方財政收支短缺、中央要重視地方財政穩定與保障，計畫型與一般性補助款，應遵守一般補助不得低於前一年原則，另外計畫型補助要以「同等財力縣市近十年平均值」計算，這些若沒落實，地方財政就無法穩定。

張麗善說，雲林是農業大縣，在全國糧食安全中扮演非常重要的角色，在農林漁牧人口應受到更高重視，因此雲林主張「農林漁牧人口」指標權重從10％調高至15％，「農林漁牧產值」指標權重同樣從10％調高為15％，人口數權重則從30％調降為20％。呼籲政院、立院與地方政府設法達成共識，否則只會惡性循環。

張麗善提到，朝野應要坐下來好好談，同時參考地方提意見。很多政策是中央訂、地方執行，但地方若沒財源就無法落實，會讓地方面臨很大壓力，例如年底約聘僱人員續聘問題，如果地方財源不穩定，恐會引發離職潮或失業潮。

張麗善指出，政院版《財劃法》規模拉到1兆2千億餘元，分配標準是什麼？要如何確保地方能夠順利施政？真正的問題在於「權重與分配方式」。例如雲林這類財政短缺縣市，必須仰賴平衡預算作為基本保障，如果權重與分配方式未能反映不同縣市的財政條件，就會出現「窮者愈窮」情況。

