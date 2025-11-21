政院版《財劃法》再掀戰 謝龍介轟：錢權都在手上不可取

行政院長卓榮泰20日主持「行政院版」財劃法修正案記者會，表示行政院絕不接受立法院近日所通過的版本。（資料照／郭吉銓攝）

行政院提出院版《財劃法》修法，引發在野黨炮轟，指政院未公布試算、打模糊仗，院版忽視地方政府的財政努力，懲罰對國家經濟貢獻高的縣市 ；國民黨立委謝龍介今（21日）批，錢跟權都在手上，加大控制力度，這不可取，應公開透明。

謝龍介今在立法院接受媒體聯訪時提到，行政院司馬昭之心，因為再過一個月後，民進黨各縣市提名底定，就會開始到處輔選，明年這些財政並沒有明確的公式，每個縣市基本上不知道能拿多少錢；他並批，錢跟權都在手上，加大控制的力度，這個這不可取。

謝龍介強調，開大門走大路，各縣市如何評比，假如以土地面積、人口數都可以計算，占比多少都可以公開，每個縣市可以知道自己能拿多少錢，將來可做什麼計畫性建設，包括現在最危機的是少子化危機、國安危機，，若用這個納入評比，縣市生育率提高以後就多給一些經費，可以幫助年輕父母把孩子養到大學，這樣才沒有壓力，才願意生、敢生，因為覺得養得起，國家會幫忙養。

謝龍介也表示，把這些財政收支分配到各縣市也是很有意義，不管行政院的版本，或是在野黨的版本，都可以討論，只要理性討論、公開透明，都是好事，「現在一切蓋牌，縣市不知道能拿多少，願意支持你的，可能私底下告訴對方可以拿多少錢，所以站出來支持，沒有意義的。」最後他也再次強調，資訊應該公開透明。

