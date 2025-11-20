政院版《財劃法》出爐！挹注地方1.2兆元創新高 五大重點一次看

行政院20日召開記者會說明院版《財政收支劃分法》修正草案，財政部長莊翠雲（左起）、行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵、主計長陳淑姿出席。廖瑞祥攝



行政院會今（11/20）拍板通過院版《財政收支劃分法》修正草案，根據財政部資料，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，預計整體挹注地方經費達1兆2002億元，創歷年新高。整體統籌稅款粗估達8213億元，一般性補助將扣除地方自辦事項1080億元，保留教育、社福及基本設施共1421億元、計畫型補助維持2368億元。

行政院會拍板院版《財政收支劃分法》修正草案，中央對挹注地方1兆2002億元。行政院提供

行政院今提出院版《財劃法》修正草案，盼達成國民生活品質更均衡、水平（城鄉）分配更公平、中央地方夥伴關係更提升、垂直（錢權）分配更合理、地方自治更強化等5大目標。

根據財政部簡報，院版財劃法有5大特點：一，中央挹注地方再創新高，統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，整體共將挹注地方1兆2002億元，再創歷史新高。

二擴大統籌稅款，錢權合理回歸地方，財政部指出，修法後統籌稅款規模達8213億元，較114年度大幅增加3537億元，也因統籌稅款大幅增加，一般性補助款無須再編列增裕財源，為落實錢權相符原則，其中1080億元將改回歸地方自辦事項。

三，優先彌補基本財政差額，一般性補助款全設算，財政部說，統籌稅款將優先彌補基本財政收支差額，地方政府維持常態運作所需支出優先獲得滿足，確保地方財政立足點平等，其中一般性補助款2501億元，當中教育、社福及基本設施項設算維持1421億元，其餘1080億元納入基本財政需要額，以統籌稅款優先彌補。

四，公式更公平，指標更均衡，財政部表示，院版財劃法讓22市縣公式一致，解決直轄市跟縣市長年以來誰先分後分的問題，且考量人口結構、土地管理及污染防治成本等因素，兼顧城鄉特色及區域均衡發展，同時滿足直轄市、農業及工業縣市需求。

五，維持計畫型補助款整體規模，地方建設不中斷，財政部說，修法除讓地方財源增加，也兼顧中央財政穩健，計畫型補助款扣除前瞻5期經費到期，維持2368億元補助規模，繼續支持地方軌道等重大公共建設，提升民眾生活品質。

財政部國庫署長陳柏誠表示，這次統籌稅款來源為所得稅的11%、營業稅的85%，菸酒稅全部歸地方，相較於114年的規劃增加了3753億。

公式指標部分，陳柏誠指出，人口指標不僅看人口數，老年人口的或14歲以下幼年人口會有加權；土地面積會考量土地維護成本，比如農林漁牧用地就有加權。離島部分因為面積小人口少，在分配上會有劣勢，也有加倍處理。

直轄市、縣市的獲配數也有成長，陳柏誠表示，直轄市成長15.2%、縣市的獲配數成長27.4%，陳柏誠說，各縣市的分配會較過去更均衡。

