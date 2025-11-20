政院版《財劃法》出爐「釋出1兆2002億」 卓揆籲立院別再一意孤行：盼國家財政拉回常軌

卓榮泰強調，政院提出最有共識、最全面、最合理也最穩健的《財劃法》，再度要求立法院能夠把握這樣的時機，重新建立起兩院之間的合作關係；也藉此建立中央與地方的夥伴關係。（圖：行政院提供）

行政院長卓榮泰今天（20日）出席行政院會後記者會，說明政院版財劃法修正案的重點，卓榮泰表示，政院版統籌分配稅款，一般性補助款加上計畫型補助款，規模加總提高到1兆2002億，比立院三讀通過的版本更多。卓榮泰重申，協商未到根本絕望，絕不放棄協商；但要逼行政院接受、執行或編定「違憲違法」的法律，行政院做不到，國人也不容許，這是行政院的底線。

卓榮泰指出，過去25年來無論哪一黨執政，曾5度嘗試修正《財政收支劃分法》，但因各方意見分歧、最後都無疾而終。從綠營執政以來，過去幾年透過統籌分配稅款及補助款挹注地方財源，金額年年升高，從過去的5千多億元、到今年已經達到1兆0131億的史上最高。經過這些補助後，地方財政也由虧轉盈、由負轉正。

卓榮泰說，地方財政逐漸好轉，地方實際上並沒有急迫的財政缺口，面對國家財政分配的法律有意修正，確實可以在審慎態度下、審慎因應。單單在過去一年當中，行政院和地方至少進行過6次不同形式的會商，盡可能取得最大共識、並提出一個大家都可以接受的版本。現在政院版財劃法已經提出，卓榮泰呼籲國會能停止並收回在立院通過的錯誤版本，並舉出四大問題：明年的中央政府總預算，從原本的舉債3000億、再多舉債2600億，達到5600億的規模，完全違反公債法第5條15%上限的規定，成為一部違反法律的總預算。

其次、中央負擔許多福國國利民的政策，但經費卻要中央自己來刪減，質問是要砍掉國防預算、外交預算、還是長照、治水預算？因此不管是違反法律增加額度、或減少年度政策預算，兩者對政院而言都無法做到。

第三，中央會因此而失去許多災變應變能力。第四，中央財源被大幅掏空，縣市間「富者越富、貧者也沒有變強」。卓榮泰舉例立院「再修版」 財劃法讓台北市單獨佔走1500億補助款；台南市卻佔不到1000億，遑論農業縣市、也更別提外離島。卓榮泰說有人形容這叫「劫貧濟富」。

卓榮泰表示，政院版《財劃法》有五大目標：第一、首重國家均衡發展，也改善過去的重北輕南，地方多分配補助款，地方政府就必須多承擔地方自治事項，邏輯非常簡單。卓榮泰以財長莊翠雲的報告分析指出，營業稅由 舊法的40%調整到院版的85%，土徵稅全歸地方所有，菸酒稅扣除分成之後全數釋放給地方。依照院版財劃法，中央將淨釋出1871億，也就是地方會有1871億的自主財源，比起立院新版財劃法還要多。

第二個目標，要讓中央與地方的錢權分配更合理。在兼顧中央施政量能情況下，政院增加了1871億地方自主財源，保障各地方政府的「統籌分配稅款」加「一般性補助加計畫性補助」這幾項加總後不會低於114年獲配的額度。

第三個目標，希望達到城鄉分配更公平，因此政院版把六都與非六都採用統一的分配公式，不再有強弱之分 、不再有高低之別，統一分配。但針對不同縣市農林漁牧、老幼人口、工業汙染程度及防治能力，都做了不同的指標的加權。同時也對離島做了兩倍加權，換言之政院把離島「快速拉起來」，也把「非六都縣市」拉起來，讓他們能有一個統一的分配公式，不再有強弱高低之分，目標是要縮小城鄉發展差距。

第四個目標，希望地方自治更加強化，適度將事權回歸給地方政府。由地方去做地方自治應辦事項，也會給足夠的錢，但中央負責管考，確保經費使用能產生它的效益。

第五個目標，希望藉此提升中央與地方的夥伴關係。因此將一般型補助與計畫型補助全都回復。在一般性補助當中教育、社福基本設施都會完全補助地；對重大建設的「計畫型補助」，包括軌道、各種跨年度、跨縣市政策，都希望用「一般型計畫型」回復過來，讓各地方都能夠發展更多的特色，也能夠依照各自城市需要 ，去做更多的建設需求。

卓榮泰針對當前朝野有關《財劃法》爭議，提出三項結論：第一、地方多分了錢、卻不分擔責任，將造成中央財政缺口，也會讓國家發展與建設的執行受到嚴重影響，受害的會是全國人民。

第二、各種分配的不公平，會造成城鄉差距擴大，也就是所謂的「劫貧濟富」，會讓強弱失衡。這種違背公義的事，在政院版的《財劃法》當中不會發生、也不容許發生。

第三、政院送出明年中央政府總預算，經過報告、也在立院審議程式中，但現在匆忙透過再修版，竟要求行政院變更、甚至要求重編預算，這些都違反程序正義，更違反中央與地方的施政穩定性，這些都不容許發生 ，行政院也不會接受。卓榮泰強調，這次政院通過的《財政收支劃分法》，是目前看來可以取得最大共識的一個版本；就內容而言也是最具合理性的一個版本，希望立院不要再一意孤行，能夠審慎看待行政院版的《財政收支劃分法》。政院會用最快速度把今天通過的版本送請立院審議，希望能獲得立法院的支持，共同把國家財政回復到常軌。

卓榮泰表示，當國家被迫要坐上一部財政的失速列車，這部列車難以掌控，形同是一場財政的土石流，一定會釀成巨大的災害。政院提出最有共識、最全面、最合理也最穩健的《財劃法》，他呼籲立法院能夠把握時機，重新建立起兩院之間的合作關係，藉此機會建立中央與地方的夥伴關係。卓榮泰強調，協商未到根本絕望，絕不放棄協商；但是要逼行政院接受違憲違法的法律、執行違憲違法的法律、編訂違憲違法的法律，行政院做不到，國人也不容許。（張柏仲報導）