政院版《財劃法》出爐「釋出1兆2002億」 卓揆籲立院別再一意孤行：盼國家財政拉回常軌
行政院長卓榮泰今天（20日）出席行政院會後記者會，說明政院版財劃法修正案的重點，卓榮泰表示，政院版統籌分配稅款，一般性補助款加上計畫型補助款，規模加總提高到1兆2002億，比立院三讀通過的版本更多。卓榮泰重申，協商未到根本絕望，絕不放棄協商；但要逼行政院接受、執行或編定「違憲違法」的法律，行政院做不到，國人也不容許，這是行政院的底線。
卓榮泰指出，過去25年來無論哪一黨執政，曾5度嘗試修正《財政收支劃分法》，但因各方意見分歧、最後都無疾而終。從綠營執政以來，過去幾年透過統籌分配稅款及補助款挹注地方財源，金額年年升高，從過去的5千多億元、到今年已經達到1兆0131億的史上最高。經過這些補助後，地方財政也由虧轉盈、由負轉正。
卓榮泰說，地方財政逐漸好轉，地方實際上並沒有急迫的財政缺口，面對國家財政分配的法律有意修正，確實可以在審慎態度下、審慎因應。單單在過去一年當中，行政院和地方至少進行過6次不同形式的會商，盡可能取得最大共識、並提出一個大家都可以接受的版本。現在政院版財劃法已經提出，卓榮泰呼籲國會能停止並收回在立院通過的錯誤版本，並舉出四大問題：明年的中央政府總預算，從原本的舉債3000億、再多舉債2600億，達到5600億的規模，完全違反公債法第5條15%上限的規定，成為一部違反法律的總預算。
其次、中央負擔許多福國國利民的政策，但經費卻要中央自己來刪減，質問是要砍掉國防預算、外交預算、還是長照、治水預算？因此不管是違反法律增加額度、或減少年度政策預算，兩者對政院而言都無法做到。
第三，中央會因此而失去許多災變應變能力。第四，中央財源被大幅掏空，縣市間「富者越富、貧者也沒有變強」。卓榮泰舉例立院「再修版」 財劃法讓台北市單獨佔走1500億補助款；台南市卻佔不到1000億，遑論農業縣市、也更別提外離島。卓榮泰說有人形容這叫「劫貧濟富」。
卓榮泰表示，政院版《財劃法》有五大目標：第一、首重國家均衡發展，也改善過去的重北輕南，地方多分配補助款，地方政府就必須多承擔地方自治事項，邏輯非常簡單。卓榮泰以財長莊翠雲的報告分析指出，營業稅由 舊法的40%調整到院版的85%，土徵稅全歸地方所有，菸酒稅扣除分成之後全數釋放給地方。依照院版財劃法，中央將淨釋出1871億，也就是地方會有1871億的自主財源，比起立院新版財劃法還要多。
第二個目標，要讓中央與地方的錢權分配更合理。在兼顧中央施政量能情況下，政院增加了1871億地方自主財源，保障各地方政府的「統籌分配稅款」加「一般性補助加計畫性補助」這幾項加總後不會低於114年獲配的額度。
第三個目標，希望達到城鄉分配更公平，因此政院版把六都與非六都採用統一的分配公式，不再有強弱之分 、不再有高低之別，統一分配。但針對不同縣市農林漁牧、老幼人口、工業汙染程度及防治能力，都做了不同的指標的加權。同時也對離島做了兩倍加權，換言之政院把離島「快速拉起來」，也把「非六都縣市」拉起來，讓他們能有一個統一的分配公式，不再有強弱高低之分，目標是要縮小城鄉發展差距。
第四個目標，希望地方自治更加強化，適度將事權回歸給地方政府。由地方去做地方自治應辦事項，也會給足夠的錢，但中央負責管考，確保經費使用能產生它的效益。
第五個目標，希望藉此提升中央與地方的夥伴關係。因此將一般型補助與計畫型補助全都回復。在一般性補助當中教育、社福基本設施都會完全補助地；對重大建設的「計畫型補助」，包括軌道、各種跨年度、跨縣市政策，都希望用「一般型計畫型」回復過來，讓各地方都能夠發展更多的特色，也能夠依照各自城市需要 ，去做更多的建設需求。
卓榮泰針對當前朝野有關《財劃法》爭議，提出三項結論：第一、地方多分了錢、卻不分擔責任，將造成中央財政缺口，也會讓國家發展與建設的執行受到嚴重影響，受害的會是全國人民。
第二、各種分配的不公平，會造成城鄉差距擴大，也就是所謂的「劫貧濟富」，會讓強弱失衡。這種違背公義的事，在政院版的《財劃法》當中不會發生、也不容許發生。
第三、政院送出明年中央政府總預算，經過報告、也在立院審議程式中，但現在匆忙透過再修版，竟要求行政院變更、甚至要求重編預算，這些都違反程序正義，更違反中央與地方的施政穩定性，這些都不容許發生 ，行政院也不會接受。卓榮泰強調，這次政院通過的《財政收支劃分法》，是目前看來可以取得最大共識的一個版本；就內容而言也是最具合理性的一個版本，希望立院不要再一意孤行，能夠審慎看待行政院版的《財政收支劃分法》。政院會用最快速度把今天通過的版本送請立院審議，希望能獲得立法院的支持，共同把國家財政回復到常軌。
卓榮泰表示，當國家被迫要坐上一部財政的失速列車，這部列車難以掌控，形同是一場財政的土石流，一定會釀成巨大的災害。政院提出最有共識、最全面、最合理也最穩健的《財劃法》，他呼籲立法院能夠把握時機，重新建立起兩院之間的合作關係，藉此機會建立中央與地方的夥伴關係。卓榮泰強調，協商未到根本絕望，絕不放棄協商；但是要逼行政院接受違憲違法的法律、執行違憲違法的法律、編訂違憲違法的法律，行政院做不到，國人也不容許。（張柏仲報導）
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 40 分鐘前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
中職／道奇有興趣簽下徐若熙！ 美媒曝有望定位高張力後援投手
味全龍王牌投手徐若熙，今年休賽季行使旅外球員權利，相較於統一獅重砲林安可，已經確定由日職西武獅得標，徐若熙雖然有多支國外球隊表達興趣，但目前還沒有定案，專門撰寫道奇隊消息的《Dodgers Nation》引述報導，道奇隊也對徐若熙感興趣，若想要加盟將比照佐佐木朗希以國際業餘球員簽約。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 小時前
冬天就是要吃這個！桃園八德這家薑母鴨海陸雙補超奢華，爆卵活蟹精華融進麻油老薑湯頭，鮮甜濃郁暖身必衝
冬天的夜晚，空氣裡帶著微微的寒意，街頭一陣熱騰騰的鍋香總能吸引行人駐足，桃園八德的「林李傳螃蟹薑母鴨 八德店」，正是這樣一家令人從心底暖起來的店，這裡不僅是許多在地人冬季的指定聚餐地點，更是北部唯一的旗艦店，結合薑母鴨與新鮮螃蟹的雙重魅力，把傳統與創新融合得恰到好處，選用當日新鮮鴨隻，搭配自炒老薑與麻油細火爆香，湯頭層次濃厚而不嗆辣，入口後溫潤回甘。再搭配每日配送的現流螃蟹，鮮甜的蟹黃在鍋裡與薑湯交融，真的好暖身。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 2 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 22 小時前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前