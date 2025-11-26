政院版《財劃法》卡關 賴清德：按藍白版本中央未來救災有困難

賴清德喊話朝野應該討論政院版《財劃法》 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 行政院提出《財政收支劃分法》修正草案，但遭到立法院程序委員會暫緩列案。對此，總統賴清德今（26）日表示，沒有經過討論、沒有經過社會溝通，沒有採納行政院的意見，這樣的版本很難推動，對國家整體發展不利。他也說，若根據立法院第二次修正通過的《財劃法》，中央未來對於救災都會出現困難，遑論對人民的進一步照顧、經濟進一步發展、國家進一步建設，或是去保護國家、提高國防預算。

賴清德今上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並接續在總統府大禮堂舉行記者會。副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫等人與會。

賴清德在回應國安相關議題後，也特別提到《財劃法》，並說，台灣的經濟持續不斷在進步，過去前總統馬英九執政八年，整體經濟進步雖然沒有達到其所提出的政見目標：經濟成長率6%、國民年金所得3萬元美金、失業率降到3%，但其任內八年平均年經濟成長率是2.8%，也有2.8%的成長；至於前總統蔡英文任內8年每年經濟成長率3.2%，股市也有8000多點，上漲到2萬3000多點，成長155%。

賴清德表示，台灣今年的經濟更有明確的成長，包括去年第四季經濟成長率4.84%，今年第一季5.48%，第二季8%，第三季7.6%，所以今年整體經濟成長率，可望達到6%左右。因為經濟成長率增加，國民平均所得就會增加，現在國民平均所得3萬8000多塊美金，比日本、韓國高。如果經濟持續發展下去，大概在明年後年國民平均所得會超過4萬塊美金，自然而然會增加稅收。

賴清德指出，蔡英文任內每年歲計都有賸餘，1000多億、2000多億、數百億元，累積有數千億元之多。他說，在蔡前總統任內，不僅僅提高國防預算、強化國防力量，讓國家能夠更安全，也推動各項建設、投資許多的社會照顧，包括0-6歲國家一起養，高中職公立、私立免學費，私立大學學費補助，還有長照2.0等。

賴清德表示，如果《財劃法》是一個合理的中央地方財政分配，未來中央還是會有能力去推動國防建設、國家建設、經濟發展，以及對人民的照顧。不過，在野黨兩次修法，第一次從中央搬走4165億元，這已經讓明年度中央政府總預算不得不舉債3000多億元；第二次修法又從中央拿走2000多億元，如果要按照第二次在野黨的修法版本，中央勢必要舉債5000多億元，也會違反公債法。

賴清德說，希望行政院跟立法院朝野黨團能夠進一步地協商，不能夠明知道行政院的版本要送出，就直接逕付二讀，強行表決。他說，沒有經過討論、沒有經過社會溝通，沒有採納行政院的意見，這樣的版本很難推動，對國家整體發展不利。

賴清德表示，敬請立法院朝野黨團還有立法跟行政繼續協商《財劃法》，特別是行政院《財劃法》版本已經送到立法院，應該要交付委員會討論，能夠討論出一本新的《財劃法》，既能夠保存中央的力量也能夠落實地方自治，這樣對國家、對每一個縣市的人民才是好的。

賴清德說，否則看到今年丹娜絲颱風來了，立法院通過特別預算；花蓮樺加沙颱風造成堰塞湖災情，又通過特別預算；台中非洲豬瘟的疫情爆發，也需要中央的協助。他說，如果根據立法院第二次修正通過的《財劃法》，中央未來對於救災都會出現困難，遑論對人民的進一步照顧、經濟進一步發展、國家進一步建設，或是去保護國家、提高國防預算。

賴清德希望，立法院不分朝野，都能夠基於國家整體利益，和每一個人民的福祉，不分是哪一個領域，重新坐下來好好談論《財劃法》，才是真正對國家政策有幫助。如果能夠談出一個合理的《財劃法》，國防特別預算不會有問題。

