即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

行政院20日已將院版《財劃法》草案送至立法院審議，立院程序委員會今（25）日開會，會中民眾黨立委劉書彬提案，將院版《財劃法》暫緩列入報告事項，經過表決，贊成9人、反對7人，暫緩列入提案通過，意即不會列入11月28日與12月2日的議程。對此，行政院長卓榮泰下午出席公開行程時給出8字怒轟，這是「雙重標準、為難政府」。







今日下午2時，卓榮泰在行政院發言人李慧芝等人的陪同下，前往農業部出席「114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」，並於行前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，怎麼看政院版《財劃法》草案被暫緩列案？財政部尚未算出最新金額嗎？對此，卓榮泰回應，「立法院1年來3次修《財劃法》，哪一次他們在付委前提出過任何的數字版本，所以這是雙重標準、為難政府」。

國民黨團總召傅崐萁喊話政院，應提供完整試算資料，會再與民眾黨團確認是否退回院版；而劉書彬早在程委會召開前就透露，將於程委會與藍營聯手退回政院版的《財劃法》修正草案。

卓榮泰今早赴立院進行施政報告前受訪時砲轟，立院今年共修3次《財劃法》，剛好應證「匆匆忙忙」那句話，結果是讓政府要舉債、負擔更多的債務，所以「匆匆忙忙」地是讓政府破產，而且更嚴重的是竟然不允許行政院「從從容容」地跟地方溝通。

他不諱言，上禮拜原來朝野黨團談妥不處理後續公式錯誤的問題，等待本週行政院在跟地方溝通後提出詳細數字再來做討論，結果在野黨團自己撕毀承諾，但政院仍然會利用本週跟地方政府再做溝通，希望能達到一個最高共識，這個共識之後，就會有一個具體的數字出現。

最後，卓榮泰強調，具體的出數字將會再次地證明行政院在這次的院板的《財劃法》中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫性補助款，三項加起來對地方的補助絕對高於114年度的數字。





原文出處：快新聞／政院版《財劃法》又被藍白封殺 卓榮泰8字怒轟：雙重標準、為難政府

