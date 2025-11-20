政院版《財劃法》地方財源增加！張惇涵特別點名：盼「這2人」支持

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

行政院會今（20）日通過政院版《財劃法》，而秘書長張惇涵在會中說明，經設算地方16個縣市的成長是25%，而六都成長則是15%，但是沒有影響六都的城市競爭力，懇切六都和16個縣市能夠支持院版《財劃法》；同時，他更喊話特別呼籲馬祖藍委陳雪生、金門藍委陳玉珍能夠支持，行政院版本也將兩地鄉親長年呼籲菸酒稅納入財源計算。

張惇涵今日出席「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」；當卓榮泰回應記者提問後，張惇涵便說，他在院會中針對六都代表表達2個拜託，第一，很懇切拜託六都要支持院版的《財劃法》。

他指出，經設算院版的《財劃法》全國22個縣市統籌款、一般性、計劃型的補助，總額都比今年還要再增加，其中，地方16個縣市的成長是25%、直轄市六都的成長是15%，也就是政院版的《財劃法》做均衡台灣的設計，但是沒有影響六都的城市競爭力，所以懇切希望六都能夠支持。

同時，張敦涵則說，自己在會議中簡單跟六都代表報告，有關行政院初步的設算對於六都的結果。就以台北市來說，中央沒有忘記台北市首都首善之區的財政努力，所以台北市的統籌稅款經設算仍然是全國最高；新北市土地最大、人口最多，經設算後3項補助款增加數會是全國最高；桃園市是新興發展的國門之都，3項補助款成長幅度會是六都最高，因為桃園市是6都最後一個升格的直轄市。

另，張惇涵也說，台中市則是3項統計的增幅會是六都最高，而台南市的統籌分配稅款會比今年增加將近一倍，至於，高雄市的3項合計總額會是全國最高。

綜合上述，張惇涵認為，行政院版的《財劃法》設計均衡16個縣市、沒有忘記六都，而是希望六都能夠繼續成為國家發展的引擎，並帶動16個縣市，16個縣市也會基於不一樣的產業模式支撐國家。

由於會中六都代表來自不同黨派，所以張惇涵也拜託六都代表回去跟自己黨派的立法委員說明，希望站在國家發展、地方城市發展的考量，能夠支持行政院版《財劃法》。

第2個拜託則是希望16個縣市能夠支持行政院版《財劃法》，張惇涵提到，誠如剛剛所說行政院版《財劃法》會讓16個縣市成長幅度超過25%，而在指標設計的考量，上一次卓榮泰邀集22位縣市首長當中，農業縣市首長表達，農業的產值應該被納入考量；這次行政院公式便將農業產值和工業人口納入考量，因此，這樣的設算結果讓16個縣市都得到中央補助的財源，且成長幅度比六都多，更可以進一步往均衡台灣道路前進。

他特別希望，離島3個縣市能夠支持院版《財劃法》，去年立法院三讀通過的《財劃法》公式錯誤，導致離島345億分不出去，而上週立院通過的再修版也沒修這一條；但行政院版本則把離島面積以2倍計算，畢竟離島建設困難度更高。

對此，張惇涵更特別呼籲、期待、希望馬祖藍委陳雪生、金門藍委陳玉珍能夠支持院版《財劃法》，因為金門及馬祖鄉親長年呼籲菸酒稅能夠納入財源計算，「行政院放進去了，也因此行政院版《財劃法》對離島鄉親的建設、福利、民生需求更有幫助，希望六都和16個縣市能夠支持院版《財劃法》」。

最後，張惇涵也向六都代表強調，大家每天面對的都是柴米油鹽醬醋茶，而《財劃法》不是冷冰冰的公式、數字，每一筆錢都攸關每一位國民、市民、縣民的生活福祉，「所以我在會中懇切希望，大家能夠支持行政院的《財劃法》，並在立法院能夠讓朝野理性審議，絕對不是立法院抽出來逕付二讀、一天內表決、匆匆忙忙可以決定的！」。

