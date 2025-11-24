政院版《財劃法》將被駁回？卓揆嘆：長照3.0寸步難行

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

藍白於立院聯手，在本月14日三讀修正通過《財劃法》部分條文，引來綠營質疑該版本將導致財政不均，重北輕南，行政院也推出《財劃法》政院版草案，但在野黨揚言退回，此案預料將在明(11/25)立院程序委員會決定是否排入25日院會議程。行政院長卓榮泰今表示，希望還是找出可行之道，若無中央總預算，長照3.0寸步難行。

立法院日前三讀修正通過《財劃法》部分條文，將離島計算公式爭議，做了文字修正，在計算直轄市、縣市的各項分配權數中，加入不含離島等文字，計算離島各項分配權數中，修改為「占離島三縣(市)」。

行政院也在上周四拋出政院版《財劃法》修正草案，除了解決《財劃法》公式錯誤問題，也調整城鄉水平分配，在野黨表示，政院版草案片面刪除計畫補助款2646億，偷天換日、玩弄數字，待政院版草案送到立院，將要求退回。

卓榮泰上午表示，稍晚政院會召開行政立法協調會議，會聽聽執政黨黨團的委員跟在野黨團當天怎麼溝通，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議，稍晚要談的長照3.0才能夠有辦法支持，若沒有中央總預算，寸步難行。

針對國民黨立院黨團總召傅崐萁質疑，政院版《財劃法》修正草案的試算分配的法源來源、試算公式、各縣市實際分配數字都沒有一事，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱上午回應，《財劃法》本身就是法律，現也已確定中央、地方垂直分配，中央釋出統籌分配稅款等補助都遠大於之前的各式版本，若沒法源依據，那過去的《財劃法》修正案都沒法源依據？《財劃法》法源依據是直接引用我國《憲法》第10、13章，請傅崐萁回去好好把《憲法》讀一遍。

