政院版《財劃法》對嘉義縣較有利 縣府喊支持

行政院將提行政院版本《財劃法》，並於今(18日)邀集各縣市政府進行討論，嘉義縣財政稅務局長蕭俊明說，行政院版有考量地方需求，也把嘉義縣之前反映的農林漁牧產值產值、人口等列入計算，加上財政部粗估，政院版各縣市統籌分配稅款都會增加，6都約增加1成，其他縣市約增加3成，對嘉義縣比較有利，站在均衡區域發展立場，嘉義縣支持政院版本。

蕭俊明說，10月21日財政部已邀請各縣市政府進行討論，當天主要討論分配公式指標及權重，今天著重在事權的分配和區分，並提到政院版《財劃法》會針對之前地方所反映的部分，優先補足地方的需求，加上之前的版本主要看人口數及營利事業營業額，對嘉義縣非常不利，政院版現在有把農林漁牧產值產值納入考量，確實有補足嘉義縣的需求。

縣府表示，有鍳於立法院通過的版本造成富者愈富、城鄉更失衡的?公平現象，行政院版財劃法積極考量弱勢及農業縣巿的特殊需求，將財源做更合理公平的分配，而非偏重工商發達的北部，更能達到調盈濟虛、均衡地方發展的最終目標。

