政院版「財劃法」拍板通過、挹注地方1.2兆元史上最高！卓榮泰喊完成五大目標：盼獲立院支持

行政院會今（20）日拍板通過院版「財劃法」，將挹注地方1兆2002億元，再創歷史新高。行政院長卓榮泰會後召開記者會強調，「院版會釋出1871億元地方自主財源，比新版財劃法還多」，並有五大目標要完成，讓城鄉分配更平均、地方自治更強化，政院會用最快速度送至立院審議，希望獲得立院支持。

財政部表示，院版「財劃法」將挹注地方1兆2002億元，再創歷史新高，釋出財源規模高於新版，增加1871億元。也確保各縣市獲配統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款三項財源合計數，不低於114年水準。

卓榮泰致詞時表示，院版有三個原則，著重國家均衡發展，改善重南輕北城鄉差距問題，並適度檢討中央、地方負擔權責，依地方自治精神，地方政府該做多少就分配多少自治事項，「院版會釋出1871億元地方自主財源，比新版財劃法還多。」

卓榮泰再說，因此有五大目標要完成，第一、院版特別設定的「基本財政需要額」，讓地方有經費自主性，執行均衡性、普遍性、常態性必須執行的地方自治事項，這放在統籌分配稅款中，目的是讓國民生活品質更均衡。

第二、是讓中央地方錢權分配更合理，卓榮泰說，兼顧中央施政的量能狀況下，增加1871億地方自主財源，保障地方統籌分配款、計畫型、一般性幾項加起來，不會低於114年或配額度。

第三、卓榮泰指出，是要達到城鄉分配更公平，讓直轄市、非六都統一的水平分配公式，沒有強弱之分高低之別，並就不同縣市的農林漁牧、老幼人口、工業污染程度有加權指標，對離島也做了兩倍加權，換句話說，把離島、非六都先拉起來，更容易達到城鄉分配公平。

第四、卓榮泰說，是希望達到地方自治更強化，依照「地方制度法」適度將事權回歸給地方政府，中央負責管考預算補助表現，確保經費使用會產生效益。第五、希望藉此提升中央地方夥伴關係，將一般性補助、計畫型補助都回歸舊制，譬如一般性補助中教育、社福、基本設施，會完全補助給地方，計畫型補助也回復重大建設、軌道、跨年度重大政策，讓地方能發展更多特色，也能依照城市需要做更多建設需求。

卓榮泰直言，政院從來沒有迴避討論財劃法，賴總統上任以來一年六個月中，政府花了很多時間跟地方溝通，財政部、主計總處、國發會也做了很多事權分配的研究，「這次政院通過的財劃法是目前看來可以取得最大共識的版本，就內容也是最合理的版本，希望立院不要再一意孤行，審慎看待政院的財劃法。」

卓榮泰再說，政院會用最快的速度將今天版本送請立院審議，希望獲得立院支持，將財政穩健回復到常軌，「當國家被迫要坐上一步財政的失速列車，這部列車難以掌控、一定會出狀況」，政院提出最有共識、全面、合理的版本，要求立院能把握時機重新建立兩院合作關係，藉此建立中央地方夥伴關係。

卓榮泰最後說，協商未到不會放棄協商，但要逼政院接受違憲、違法的法律並執行，政院做不到，國人也不容許，這是政院的底線。

（圖片來源：行政院、放言記者拍攝）

