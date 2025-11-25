政院版《財劃法》沒試算表 劉和然問蘇巧慧：新北吃虧妳敢反對嗎？

立法院朝野再次為了《財劃法》修法爭執不休，政院版的《財劃法》，今（25）日在立院程序委員會上，遭國民黨和民眾黨聯手封殺，表決以9票對7票通過暫緩列案，不排入28日院會報告事項。對此，民進黨立委蘇巧慧批評，藍白版本讓新北人均財政分配修成全國為低。對此，新北市副市長劉和然反問，「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」

新北市副市長劉和然。（資料照／中天新聞）

針對藍白再次挾立院席次優勢，封殺政院版的《財劃法》，還稱說政院版的草案缺乏試算、數據和誠意，行政院長卓榮泰今日下午出席「114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」被問到此問題時回應，立法院這1年來3次修《財劃法》，哪一次在付委前提出過任何數字版本，這根本是雙重標準、為難政府。

此外，民進黨推出的新北市長參選人、立法委員蘇巧慧，日前指稱國民黨版的《財劃法》把新北市統籌分配款變成全國最低。對於蘇巧慧的回應，劉和然今日在臉書發文表示，「我聽到了，很高興聽到蘇委員這麼在意新北的人均分配」，這正好證明了我的觀點，「不管是甚麼版本，只要讓新北市民吃虧，我們都會據理力爭！」

民進黨立委蘇巧慧。（資料照／中天新聞）

劉和然指出，但現在最關鍵的問題沒有改變，「試算表在哪裡？新北的人均分配會不會又是全國最後一名？」

劉和然續指，請不要閃，也不要轉移焦點。制度要可長可久，財劃法不是做政治秀，而是要基於公平、透明、公開的數據。新北人口最多、責任最重，如果行政院版試算表公布，新北依然在最後一名，「我一定會反對，這是新北的底線，也是地方政府的良心」。

劉和然說自己也想再次請教蘇巧慧委員，「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」

劉和然喊話新北人均預算不能再最後一名。（圖／劉和然臉書）

最後劉和然重申，新北不求特權，只求公平，分配額度不能讓新北人均預算再度墊底。這是我們必須守住的底線，也是新北市民應得的正義。他再次呼籲，「試算表要公開，人均分配不能再最後一名，制度要可長可久」。

