政院版《財劃法》終於來了！挹注地方1.2兆 卓榮泰狠批立院：逼國家坐上失速列車

行政院今（20）日通過政院版《財劃法》修正草案，行政院長卓榮泰表示，這次政院通過的財劃法，是目前看來能取得最大共識的版本，內容也最具合理性，希望立法院不要再一意孤行，能夠審慎的看待，共同把政府財政穩健回復到常軌，「當國家被迫被逼要坐上一部財政的失速列車，一定會出狀況」，若讓立院的新版財劃法據以執行，那將是一場財政土石流，一定會釀成巨大災害。

依照財政部計算，今年3月修正通過的新版《財劃法》，中央釋出財源為1兆1683億，包含8874億統籌分配款、2501億一般性補助款、308億計畫型補助款；11月通過的再修正版本，則是釋出1兆4329億，其中計畫型補助款較新版高，為2954億元；行政院會今日通過的院版，則是共釋出1兆2002億，包含8213億統籌分配款、1421億一般型補助款、2368億計畫型補助款。

卓榮泰表示，過去25年來不論哪個政黨執政，行政院曾有5次提出修正《財劃法》，其中2次送到立法院初審，但因為涉及中央地方財政非常多的分配指標，也牽涉地方水平分配各個不同的計算，因此歷年來意見分歧無法取得共識，5次嘗試性修法最後都無疾而終。而在過去的1年當中，行政院跟地方就至少進行了6次各種形式的會商，盡可能取得最大共識，提出一個大家可以接受的版本。

卓榮泰說，他要請求立法院收回目前通過的「錯誤版本」，因為它無法解決現在所存在的問題，只有行政院版是針對問題，能夠對症下藥。遺憾的是，上周立法院在沒有共識底下逕付二讀，沒有經過充分討論，匆匆忙忙的就通過了再修正版。

行政院20日通過政院版《財劃法》修正草案。（財政部提供）

​​ 卓榮泰：立院版逼政府舉債5600億 完全 違法 ​



卓榮泰指出，依照這個再修法，會讓明年的中央政府總預算從原本的舉債3000億，必須再多舉債2600億，達到5600億的規模，這完全違反了《公債法》第5條15%上限的規定，所以如果是照立院版本《財劃法》來編定中央政府總預算，那就是一部違反法律的總預算，行政院無法做到。

卓榮泰說，中央負擔了很多的福國利民政策，但如果要中央自己來調整刪減經費，到底哪一樣是可以刪減的？換句話說，若是不違背舉債上限15%的規定，中央就要自己砍掉明年中央政府總預算，「國防預算可以砍嗎？科技發展預算可以砍嗎？外交預算可以砍嗎？新十大建設的預算可以砍嗎？對中小微企業的協助、對治水的經費、健康台灣、社會福利、長照3.0的預算可以砍嗎？」

卓榮泰提到，尤其這一次的再修法，要求中央把過往已經執行完成的計畫型補助，再平均計算回復過來，例如雙北很多的軌道工程已經完成了，還要把它計算在計畫型補助裡面再平均回復，這樣的制度設計是絕對不合理的。再修法的這種《財劃法》，台北市將單獨佔走1500億的補助款，而台南市卻占不到1000億，更遑論到農業縣市、離島。

​​ 行政院版本注重2原則 六都、 非六都 統一分配



卓榮泰說，行政院版本有幾個原則，第一是首重「國家均衡」，中央地方所負擔的權責，依地方自治精神，地方政府該做多少就分配多少；另外就是「中央財政要穩健」，在國防、外交、科技、公共建設，以及跨年度跨縣市的重大建設等，要有足夠資源來支援，所以這次的政院版本回復了計畫型補助，能夠在各縣市提出跨縣市重大建設時，依計劃由中央予以適當補助，營業稅也由舊法的40%調整到現在院版的85%，土增稅全歸地方所有，菸酒稅扣除分成之後，也全數釋放給地方，所以照院版的財劃法，將釋出1871億的地方自主財源，這比新版還多。

卓榮泰也說，院版把直轄市六都跟非六都用統一的分配公式，不再有強弱之分、不再有高低之別，統一來分配，但是就不同的縣市，農、民、漁、牧、老、幼及人口工業污染的程度與防治的能力，做了不同指標的加權，同時對離島也做了2倍加權，更容易達到城鄉分配的公平，目標是縮小城鄉發展的差距。且院版希望達到地方自治更強化，依照《地方制度法》適度的將事權回歸給地方政府，預算補助的表現就會在統籌分配稅款，由地方去做，中央負責管考。

​​卓榮泰：立院版越修問題越大 審慎修正才能可長可久



卓榮泰表示，唯有審慎才能提出一套可長可久、長治久安的一套修正，而不是像立法院錯了再修、越修越錯、問題越來越大，第一次的新版只是造成離島沒有辦法分配，而這一次的再修版，更造成中央政府將變成一個違法的政府，問題越來越大，所以中央用更審慎的態度應對。

卓榮泰總結，地方多分錢卻不分擔責任，會造成中央財政的缺口，也會讓國家的發展、建設執行受到嚴重的影響，受害的是全國人民，同時影響到中央跟地方補助的關係，地方有事就是中央有事，最近地方發生了那麼多的災變，中央哪一件不是即時的予以協助全力？所以維持中央的財政調節能力，對國人才有利，

卓榮泰也提到，行政院送出明年中央政府總預算到立法院審議，而現在立法院匆忙通過再修改《財劃法》，竟然是要求行政院去變更重編總預算，這違反程序正義，更重要的是違反中央與地方的施政穩定性，這個既不容許發生，中央也不會接受。

