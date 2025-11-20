政院版《財劃法》草案公布 張善政：很好的進展

行政院會通過財劃法修正案，桃園市長張善政受訪時表示，這是很好的進展。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院會今通過院版「財政收支劃分法」修正草案，中央對挹注地方上看1兆2002億元。對此，桃園市長張善政今受訪時對行政院作法持肯定態度，他說，幾個月前參加院會呼籲行政院提出自己版本，當時行政院持否定態度，說要讓立法院修法，如今願意提出自己的版本，相信是一個很好的進展。

張善政指出，政院版財劃法應該是要把過去財劃法缺點改善，過去不管是農業、工業對於國家貢獻，應該有納入分配的指標裡面，這是很好的一步，至於分配的細節，到底各個縣市因為財劃法造成金額影響，還要進一步評估，不過基本上是往好的方向發展。

廣告 廣告

最後張善政也呼籲，各縣市不分藍綠一起來協助行政院，財畫法有不完美的地方要踴躍提出意見，也期待行政院能虛心接受各個縣市提出的意見，讓這麼多年沒有修法的財劃法能夠精益求精。

【看原文連結】

更多自由時報報導

府院黨盤點財劃法立院攻防 黨政人士：「這三案」一併思考

藍白版財劃法修法如何憲政救濟? 卓榮泰這樣說

檢討立院攻防 行政院會今臨時增列勞保條例修正案

獨家》有中國身分證！已註銷逾50人國籍 中配難割捨也被除籍

