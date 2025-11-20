政院版《財劃法》草案出爐 挹注地方1.2兆元創新高

立法院去（2024）年12月三讀通過《財劃法》修法後，由於離島統籌分配款計算公式錯誤等問題，導致出現345億元無法完全分配。在藍白兩黨聯手推動下，立法院本月14日再度三讀通過《財劃法》修法，但行政院認為再修版造成更大問題，因此於20日提出政院版修正草案。

財政部指出，政院版草案將確保中央挹注地方的統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助等3項主要財源，合計不低於2025年度水準，且預計將給予地方創新高的1兆2002億元，多於2024年修法版本預計釋出的1兆1683億元。

廣告 廣告

統籌分配款方面，將優先用於彌補各地方政府基本財政收支差額，保證地方財政立足點平等；在地方政府水平分配上，則將所有直轄市及縣市的計算公式統一，解決長年來「誰先分、誰後分」的問題，並同步調整人口、營業額等分配指標權重，期望促進區域均衡發展。

財政部表示，依據政院版草案，統籌分配款規模將達8213億元，較2025年度增加3537億元，因此一般性補助款無須再編列增裕財源，其中1080億元將回歸地方自辦事項，落實錢與事權相符原則。

一般性補助方面，主計總處在8月為因應2024新版《財劃法》擴大地方所獲統籌分配款規模，將原本一般性補助款中的教育、基礎建設等項目，改為須由地方向中央申請，僅保留社福項目仍直接以公式設算方式發放補助。

但財政部指出，政院版草案中，教育及基礎建設將回歸直接補助項目，依草案內容設算，預估教育、基礎建設與社福等3項目共將挹注1421億元，另有1080億元納入「基本財政需要額」，將以統籌稅款優先彌補。

計畫型補助方面，則維持2368億元補助規模，繼續支持地方軌道等重大公共建設。

行政院長卓榮泰表示，若依照立院14日通過的再修版《財劃法》，明年中央政府總預算會從原本舉債3000億，再多舉債2600億達到5600億，超乎《公債法》規定的舉債15%上限，使國家破產風險升高；若要不違背舉債上限，就只能減少中央的政策預算，但兩者對政院而言都無法做到。

卓榮泰強調，中央與地方首長過去一年內已進行至少6次會商，六都首長對政院提出新版本均持正面態度，因此政院版草案是能取得最大共識、最具合理性的版本，期望在送請立法院審議後能獲得立委支持。

更多公視新聞網報導

《財劃法》爭議引朝野立委攻防 行政院：相關建議都會納考量

稱財劃法不應只修公式 張惇涵籲部分事權回歸地方

營養午餐受新《財劃法》影響 國產食材補助未編預算

