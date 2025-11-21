政院版《財劃法》菸酒稅歸金馬 陳玉珍：盼2.5%統籌稅款給離島

金門立委陳玉珍希望行政院版《財劃法》能將2.5%統籌稅款分給離島。(資料畫面)

行政院會昨（20日）拍板行政院版《財劃法》修正草案，秘書長張惇涵提到，行政院版《財劃法》有將離島面積2倍計算，並將菸酒稅納入財源，呼籲金門及馬祖2位立委支持。對此，金門立委陳玉珍表示，期待能將「統籌分配稅款的2.5％分給離島」納入，以加速離島建設。

行政院版《財劃法》將離島面積2倍計算、菸酒稅納入財源，秘書長張惇涵希望金門及馬祖2位立委支持。金門立委陳玉珍表示，感謝行政院注意到金門等離島對於中央統籌分配稅款及補助款的需求，不過行政院版《財劃法》將離島土地面積及人口數採2倍計算並非創舉，財政部於民國88年6月所擬定的「中央統籌分配稅款分配辦法」已經將離島的土地面積及人口數用2倍計算，而該辦法已施行25年。

陳玉珍指出，另一項「課徵自金、馬兩縣的菸酒稅80%回歸金馬」是她從討論修《財劃法》時就一直主張的條文，僅是把原本從金門創造的財源還回來。因為該條文是當年台澎金馬加入WTO後，金門酒廠才從公賣制度轉型到公營事業的，所以導致金門酒廠從只需付公賣利益，變成要上繳菸酒稅、營業稅、所得稅等稅負，金門縣庫也收入短少，是當年行政院承諾要透過《財劃法》修正來彌補金門縣的稅收，「這遲了25年的正義，如今行政院願意履行承諾，也猶時未晚」。

陳玉珍強調，行政院應該「讓數字說話」，清楚告訴國人行政院版《財劃法》實際分配給每個縣市的金額，讓各直轄市及縣市政府明確了解各自能從中央獲取多少補助。金門期盼能將「統籌分配稅款的2.5％分給離島」納入，才能讓離島三縣擁有更多自主財源，投資在整體軟硬體建設上，促進更健全的發展。





