政院版《財劃法》覆議案 藍白聯手讓卓榮泰八連敗

立法院今（5）日針對行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案進行表決，這是繼今年3月後，同一法案第二次進入覆議程序。表決結果為贊成維持立法院原決議59票，反對50票，在藍白聯手下二度遭否決。

韓國瑜宣布覆議案表決結果。（圖／國會頻道）

事件起因於立法院在11月14日由藍白多數三讀通過《財劃法》修正案，大幅調整中央與地方財政分配比例，行政院認為此修法將影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限，並造成中央政府各項施政項目無法順利推動，因此在11月27日通過覆議案送回立法院。

立法院針對財劃法覆議案進行表決。（圖／國會頻道）

昨（4）日朝野下午進行協商並簽字同意，達成共識。立法院長韓國瑜宣告協商結論，一、各黨團同意12月5日（星期五）院會報告事項處理完畢，同日改開全院委員會審查財政收支劃分法覆議案。審查時，不邀請行政院院長列席說明，由各黨團各推派1人發言。第二、全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，並由各黨團各推派1人擔任投、開票監察員，領、投票時間為1小時，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。最終朝野皆簽字同意。

今日上午立法院展開記名表決，最終在藍白聯手的情況下，表決結果為贊成維持本院決議59票，反對50票，二度否決行政院提出的覆議案。

