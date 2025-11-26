政院版《財劃法》送審遭藍白封殺 賴瑞隆號召8綠委共點名3藍委面對
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
民進黨立委賴瑞隆今（26）日表示，行政院於20日通過《財劃法》修正草案並送交立法院審議，但藍白陣營卻在25日程序委員會聯手封殺政院版財劃法，拒絕排案審查，等同直接剝奪中南部縣市爭取公平正義的機會。賴指出，為捍衛南部應有的財政權益，號召8位南部立委今天召開記者會，點名國民黨立委柯志恩、謝龍介和蘇清泉站出來，呼籲不要拖延杯葛院版財劃法。
賴瑞隆強調，過去一年藍白在毫無充分溝通下2度匆促修法，尤其是由國民黨智庫執行長柯志恩主導、力推的「獨厚首都3%」條文，不但讓「富者更富、貧者更貧」，更進一步加劇南北失衡，也讓中央財政面臨更高舉債壓力，地方政府卻仍拿不到應得的資源。他批評，藍白卻選擇在程序委員會封殺，連討論機會都不給，「這才是最不負責任、最欺負南部居民的做法。」
賴瑞隆指出，柯志恩、謝龍介、蘇清泉想投入高雄、台南和屏東縣市長選戰，卻對不起南部，如今面對藍白多數封殺院版，卻不見他們為南部鄉親發聲，說一套做一套，只貫徹國民黨主席鄭麗文、立院國民黨團總召傅崐萁的意志，悖離南部民意犧牲南部權益，人民絕不接受。
立委陳亭妃指出，藍白封殺後，行政院版無法送交審查，就無法讓人民看清國民黨、民眾黨所提出的版本有多麼離譜，導致南部民眾權益受到多大損害；國民黨雖然聲稱已增加地方財源，但實際從《財劃法》各項分配，再加上計畫型補助與一般型補助被剝奪後，「台南整整少了159億」。她並點名謝龍介，要求正面回應財劃法問題，面對台南市民對預算縮減的質疑，不要只是一直配合全體國民黨立委模糊、欺騙台南市民，趕快出來給民眾一個合理的交代。
立委郭國文質疑，相對於藍白版本，讓台南作為最大受害者，行政院版顯然更照顧台南市民。他表示，舊台南縣以農業、工業為主，2項都是藍白財劃法最歧視的產業，但行政院版不只納入農業產值，也將工業人口、汙染納入考量，顯然是對南部地區較公平的分配。
立委林俊憲認為，政院版《財劃法》才是兼顧財政紀律與區域均衡，不僅將統籌分配稅款提升逾1.2兆元，創歷來最高，同時調整水平與垂直分配，讓「錢與權」真正下放地方，彌補藍白版本的缺陷。
立委鍾佳濱表示，藍白版《財劃法》一年內連改3次、漏洞百出，如今卻拒絕修正，硬逼各縣市吞下錯誤公式，顯示藍白正刻意癱瘓國家治理，財政不健全、國安不穩定、經濟被拖垮，就是慢性滲透、無聲政變。他呼籲，藍白可以討厭民進黨，但不能拿人民權益陪葬；既然藍白強推「公投綁大選」，民眾更應與民進黨團站在一起，用更大的民意為藍白的憲政鬧劇劃下句點。
立委李柏毅指出，若明年計畫型補助全國只剩308億可用，高雄軌道建設從捷運紫線、黃線、林園小港延伸線、路竹延伸線都會不見，呼籲南部各縣市的民眾站出來聲援政院版財劃法，讓財劃法真正落實到地方建設均衡全台發展。
立委徐富癸表示，很遺憾藍白兩黨在程序委員會就預先否決，讓法案連討論的機會都沒有，蘇清泉卻一聲不吭，這樣做為想選縣長的候選人恐怕格局不足；藍白兩黨聲稱因為財政部給不出試算表，所以否決法案，請問藍白兩黨去年在提案財劃法有附上試算表給所有委員參考嗎？甚至條文錯誤要讓修法再來一次，這樣哪有資格用沒有試算表作為理由否決政院版財劃法？
立委伍麗華呼籲，法律應保持一定程度的安定性，若朝令夕改，不僅使地方政府編列預算無所適從，更嚴重的是毀及人民的信任，希望能放下己見、共同支持政院在精算過後、相對公平及細緻的財劃法，以免波及無辜人民。
立委黃捷則指出，行政院版透過調降人口權重，提高土地面積與農漁牧、工業污染指標權重，這才是公平且照顧南部的版本。她批評，柯志恩一邊喊建設高雄，一邊擋高雄預算，放任國民黨封殺對高雄最有利的版本，呼籲柯切勿做阻礙高雄發展的雙面人。
照片來源：立法委員賴瑞隆辦公室
王義川寫住台灣國掀朝野口水 梁文傑稱尊重：依憲法是中華民國立委
中午來開匯／不諱言江啟臣就是紅派少主 何欣純：台中市民還吃地方派系這套嗎？
