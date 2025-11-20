政院版「財劃法」通過立院杯葛怎解？卓榮泰僅回：要求、拜託民進黨團一定要據理力爭

行政院會今（20）日拍板通過院版「財劃法」，將挹注地方1兆2002億元，再創歷史新高，將儘速送入立院審議。對於在野若杯葛、政院該如何因應？行政院長卓榮泰在會後記者會回應，院版是最有共識的版本，希望立院重新審視，若立院繼續杯葛，「我會要求執政黨團一定要據理力爭，因為這牽涉到國家未來財政問題。」

行政院會今日通過院版「財劃法」，財政部表示，院版「財劃法」將挹注地方1兆2002億元，再創歷史新高，釋出財源規模高於新版，增加1871億元。也確保各縣市獲配統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款三項財源合計數，不低於114年水準。

廣告 廣告

媒體在會後問及，政院提出院版後，若下星期二在程序委員會被在野杯葛怎麼辦，特別召委是國民黨的翁曉玲？

卓榮泰回應，剛剛在院會中六都代表表示，對政院此時能提出院版表達正面態度，也認為過去很難做到的工作、政院做出來了，當然六都也關心自己縣市未來的分配額，今天雖然沒有把每個縣市的數字說明，但已經說明清楚指標，地方應該看得清楚，這是合理、穩健的版本。

卓榮泰再說，因為有最大共識的版本在這裡，希望立院有機會重新審視各種版本，「如果立院繼續杯葛，我會要求、拜託執政黨團一定要據理力爭，因為這牽涉到國家未來財政問題」，若明年總預算無法被如期審議通過，受害的是全國人民。

媒體也問，是否會提出覆議、釋憲等救濟手段？卓榮泰回應，若覆議未成又提出釋憲，好像歷史重回，他已經忘記提過幾次覆議，但他強調，政院提出覆議都是被動的。

另外，卓榮泰日前表示，會在總質詢結束後再找立法院長韓國瑜談「財劃法」，是否還會繼續？政院發言人李慧芝表示，總質詢還在進行中，跟韓院長的會面仍在安排。

（圖片來源：行政院、放言記者拍攝）

更多放言報導

政院版「財劃法」拍板通過、挹注地方1.2兆元史上最高！卓榮泰喊完成五大目標：盼獲立院支持

財劃法交火！傅崐萁轟政院只多220億給地方、卓榮泰反嗆「怎不說中央少4000億太多」！「立院對政院開戰，我才要備戰」