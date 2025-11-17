政院版《財劃法》週四討論 卓揆：行政院全面迎戰

卓榮泰指出，「但立法院卻在上週五以提前的方式，匆匆忙忙的就通過新再修定的《財劃法》，而且這個內容將造成更大的問題，這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列。」

卓榮泰表示，「我們希望能夠有一個更均衡、更公平、城鄉差距更縮短，而且全民國民共享的一個《財劃法》，這個才是因應之道，但是對於立法院這樣的動作，這如在野黨團突然的這個動作，行政院會全面的迎戰。」

立法院日前三讀通過修正《財劃法》部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算核列數。

不過卓榮泰今天表示，明（18）日將會與地方政府進行會談，20日行政院會將討論政院版《財劃法》，通過後送國會審議。

