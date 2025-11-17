政院版《財劃法》週四討論 卓榮泰：全面迎戰在野黨動作

行政院長卓榮泰今日出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」時受訪。楊文琪攝



行政院長卓榮泰今(11/17)日表示，政院版《財政收支劃分法》明與地方財主人員討論後做最後確認，預計週四拍板，通過後立法院審議。對於在野黨新再修訂的《財劃法》，卓榮泰批評指出，修法內容造成更大的問題，ˋ對於在野黨的動作，行政院會全面的迎戰。

行政院長卓榮泰今日出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」，他受訪時對於上周五在野黨通過的新修訂版《財劃法》表示，他覺得非常的遺憾跟訝異，上禮拜他在立法院總質詢的備詢當中就說過，這個禮拜行政院會對《財政收支劃分法》的再修訂的行政院版本，我們會正式討論。

卓榮泰說，明天由國發會以及財政部、主計總處，已經在上個禮拜發文邀請各地方政府的財主人員，就最後的確認，但立法院卻在上週五以提前的方式匆匆忙忙通過新再修訂的《財劃法》，而且這個內容將造成更大的問題，這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列。

他指出，這個部分我們已經會在今天做最後再一次的認定內容，以及在這個禮拜四行政院院會，還是會依照明天跟地方政府談過之後，會提出行政院會正式討論通過的《財劃法》，通過之後會送立法院來審議，我們希望能夠有一個更均衡、更公平、城鄉差距更縮短，而且全民國民共享的一個《財劃法》，這才是因應之道，但是對於立法院這樣的動作，等於在野黨團突然的這個動作，行政院會全面的迎戰。

